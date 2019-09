Definen otra fecha para retomar obra en la vía a Selva Alegre

Otavalo. Los habitantes de sectores aledaños al tramo de la vía a Selva Alegre que está siendo intervenido por el municipio y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, MTOP, se reunieron en asamblea el pasado viernes y se mantienen ‘en pie de lucha’ hasta que se reinicien los trabajos para el reasfaltado de la vía.

Afectados. Representantes de Cotama, San Vicente, frentistas de la vía y habitantes de otros sectores de la zona afectada se reunieron con representantes del MTOP de la ciudad de I-barra para concretar fechas para el reinicio de estos trabajos.

Problema. El viernes 30 de agosto este grupo de ciudadanos, cansados de ofrecimientos del municipio, cerraron la vía por varias horas. Representantes del cabildo otavaleño ofrecieron que el MTOP retomaría el trabajo el pasado martes 3 de septiembre porque el proyecto para construir una avenida en el sector, propuesta municipal, no se podía concretar por la falta de algunos estudios. Los trabajo no reiniciaron como estaba comprometido. “No llegó la maquinaria. Por parte del municipio están rellenando las cajoneras que quedaron tras el retiro de las cunetas, No va a haber ampliación ni parterre central al encontrarse el municipio sin los recursos ni los estudios adecuados”, dijo Darwin Vargas, representante de la ciudadela Los Lagos.

A la espera. Según el ciudadano, los representantes del MTOP que asistieron a la asamblea aseguraron que este día se retomarán los trabajos con el frezado de la vía para remover la capa asfáltica. ‘Por parte de la constructora y del MTOP nos ofrecieron traer las maquinarias para realizar estos trabajos”, dijo el ciudadano.

Molestia. Los frentistas aseguraron que el retraso en los trabajos se deben al proyecto presentado por el municipio para ensanchar la vía. “Ahora deben rellenar todas las cajoneras que hicieron para que el Ministerio pueda realizar los trabajos de reasfaltado”, señaló Fernando Carvajal, morador del sector.

“Han sido muchos ofrecimientos que el municipio ha hecho pero no se ha cumplido. Si no inician los trabajos no descartamos volver a tomar la medida de hecho. Ninguna autoridad municipal ha venido a explicar el por qué no se reiniciaron los trabajos.

Nunca dan la cara. La comunidad entera vamos a estar pendientes de que se cumplan con estos trabajos”, aseguró el ciudadano.

El inicio de clases ha complicado el tránsito vehicular por esta vía.