Decomisaron 130 libras de carne no apta para consumo humano

Otavalo. Carne en mal estado y sin la guía de faenamiento fue retirada en un operativo realizado por las comisarías municipal y nacional del cantón, en un operativo realizado el pasado martes en las carnicerías ubicadas en la calle 31 de octubre.

Acciones. Según el reporte de la Comisaría Nacional, fueron 130 libras de carne las que fueron decomisadas por la Comisaría Municipal, entidad que realizó la respectiva destrucción del producto en el relleno sanitario del cantón.

En el mencionado informe se asegura que se inspeccionaron un total de 16 locales comerciales, entre carnicerías y tiendas de abastos que están ubicados en este sector de la ciudad. En el operativo también se emitieron cinco citaciones.

En el operativo también se constató que las balanzas no estén adulteradas y marquen el peso correcto, en este caso no se encontraron novedades.

“Estos controles se realizan constantemente y en todos los lugares en donde se comercializa estos tipos de productos de primera necesidad”, explicó Germán Arias, Comisario Municipal.

Control. Esta no es la primera ocasión que se encuentra carne en mal estado en las carnicerías del sector. El año anterior también se retiró de la venta una buena cantidad del producto que no estaba apto para el consumo humano. “Es necesario que los propietarios de las tercenas sean más conscientes y no vendan carnes dañadas. Los controles son importantes y deben realizarse con más frecuencia”, dijo Lourdes Ramírez, habitante de a ciudad.

Frente a esto, el comisario municipal aseguró que se hacen controles frecuentes con la finalidad de garantizar la calidad de los productos que se comercializan en el sitio.

Comercio. Cuatro cuadras de la calle 31 de octubre; desde la Salinas, al norte, hasta la Juan Montalvo, al sur, aglomeran aproximadamente a 88 negocios y un pequeño mercado. El lugar se ha convertido en un polo comercial de la urbe.