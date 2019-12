De 463 familias solo el 30 % habla kichwa

Otavalo. ¿Qué está pasando con el idioma kichwa? es la interrogante que fue resuelta durante un conversatorio organizado por las concejalas Aida Marcillo y Paolina Vercoutere.

Marleen Haboud es lingüista y docente de la universidad Católica de Quito, y fue parte de un proceso de investigación.

De acuerdo a los datos, en el año 90, el 90 % de personas que fueron entrevistadas en un sondeo sociolingüístico, dijo que su lengua materna era el kichwa, mientras que en 2015, menos del 70 % dijo que su lengua propia es el kichwa.

Durante un sondeo en estos últimos años, se determinó que de 463 familias entrevistadas, solamente el 30 % reconocieron que hablan el kichwa con sus hijos.

El resultado también fue que se encontró la vulnerabilidad lingüística y que en algunos sitios se perdía aceleradamente el kichwa.

Sin embargo, Haboud contó que 20 años más tarde empezó a trabajar con el proyecto oralidad modernidad, que ahora es un programa de investigación interdisciplinaria que está tratando de documentar cuál es la situación de todas las lenguas indígenas del país y al mismo tiempo de apoyar con varias acciones y estrategias de revitalización.

Importante. Esta actividad fue promovida por Sisariy, organización que congrega a activistas que trabajan por la recuperación de esta lengua.

Paolina Vercoutere explicó que no existen suficientes políticas públicas por parte del Estado para recuperar la lengua. “Al menos en la parte urbana, si no hacemos nada ya no se está transmitiendo la lengua madre a nuestros hijos”, dijo la Concejala.