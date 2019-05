Consultoría que se hizo para el plan maestro, en el limbo

Otavalo. El plan maestro del Agua Potable y alcantarillado para el cantón de la administración anterior está en el limbo.

Hasta el momento la documentación que avala el estudio que se hizo no aparece y tampoco ha sido entregado al nuevo gerente de la institución.

Afirmación. “Se habla de un plan maestro de alcantarillado, pero hasta el momento no he tenido acceso porque la documentación no está o porque el consultor no aparece. Hay cosas que se dejaron en el aire”, explica Diego Benavides, gerente de la Emapao.

Según el funcionario, la administración anterior invirtió alrededor de 441 mil dólares en estudios que hasta el momento no se ve el fruto.

“Le he pedido a la unidad técnica la documentación, pero no tienen el diseño definitivo entregado del consultor. No sé lo que ha pasado, pero estamos aquí para tomar acciones y salir adelante”, dijo el directivo.

Denuncia 2018. Los argumentos de Benavides no son en vano. El 10 de diciembre pasado, Ercilia Castañeda, que se desempeñaba como concejala en aquella época, hizo público un boletín en Facebook,citando las falencias que el plan maestro tenía.

“La presente administración ha destinado en contratación de consultorías más de dos millones de dólares, entre ellos: estudios a nivel de diseños definitivos para ejecutar el plan maestro de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Otavalo, por el valor de USD 441 069,95 a ejecutarse en 210 días, que representa el 20%”, denunció.

Luego de esto la concejala advirtió que la municipalidad contrató el estudio en 2015 que “hasta la presente fecha no ha sido concluido. Tenía un plazo de 220 días y una inversión de casi medio millón de dólares”, corroboró la funcionaria a este rotativo.

Respuesta oficial. Marcelo Mosquera, gerente de la Emapao en aquel momento, desmintió las afirmaciones de Castañeda y aseguró que el trabajo de la consultoría inició en julio de 2017, donde se le entregó el anticipo al contratista.

Las declaraciones a este rotativo las dio el 11 de diciembre. La consultoría debía concluir en siete meses pero terminó a mediados de 2018 por la ampliación del plazo. “Los estudios están totalmente terminados y estamos buscando financiamiento para ejecutar el proyecto que ha sido resultado de los mismos, para esto se necesitan alrededor de 14 millones de dólares”, dijo Mosquera.

Panorama. De todas maneras los tiempos no cuadran y el estudio contratado no aparece.

Actualmente el alcantarillado de la ciudad en muchos casos ya ha sobrepasado su vida útil. Por eso se espera conocer la realidad de la supuesta consultoría contratada.