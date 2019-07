Conejo: “Lo que Otavalo tuvo fue una banda de ladrones”

Otavalo. En la sesión ordinaria número 14 del Concejo Municipal, fue aprobada por unanimidad la ordenanza sustitutiva que regula las fiestas del Yamor. Como parte del desarrollo de la misma, se evidenció un altercado entre el concejal José Quimbo y el alcalde Mario Conejo.

Argumentos. Quimbo dijo que no se llevó el método adecuado para construir la interculturalidad. “Nadie desconoce la lucha de los colectivos por hacer respetar los derechos de las mujeres, pero no se puede desconocer las generaciones que trabajaron en ir dando un sentido a las fiestas del Yamor”, dijo y enfatizó que no se da solución a los problemas de fondo.

Posteriormente dio una lista de otros problemas que hasta el momento no se han solucionado, lo cual generó molestia al alcalde del cantón.

Enfático. Mario Conejo, en su intervención, dijo que no le parecía el cuestionamiento de parte de los funcionarios de la anterior administración, pero que Otavalo no podía volverse a equivocar de esa manera. “Nuestro compromiso es recuperar lo perdido porque lo que Otavalo tuvo fue una banda de ladrones. Tanta sinvergüencería para aprovecharse de los recursos de Otavalo”, dijo.

Para segundo debate. La propuesta de la incorporación de nuevos articulados enmarcados en la lucha contra la discriminación de género, fue realizada por la concejala Paolina Vercoutère quien se mostró visiblemente contenta con los avances que ha tenido en este aspecto. Es por esto que Mario Conejo también invitó a las autoridades a plantear las propuestas que se pondrán a consideración en el segundo debate.