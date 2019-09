‘Concejo municipal no es equitativo’, según concejalas

Otavalo. Que exista un proceso paritario o equitativo y que se respete el idioma Kichwa es lo que buscan dos concejalas de la municipalidad de Otavalo.

La idea es reformar la ordenanza para el funcionamiento y organización del Concejo Municipal.

Paolina Vercoutere explicó a este medio que junto a Aida Marcillo, están trabajando en la reforma de la ordenanza.

Comentó que luego de una sesión la concejala Aida Marcillo expresó varios comentarios en su lengua madre (kichwa), “vimos que eso no estaba y no había ninguna normativa, es por eso que vamos a trabajar para que en esta ordenanza se establezca por escrito el derecho que tenemos al hablar el kichwa o español”, añadió Vercoutère.

Definición. Además, se establecerá que exista un traductor y haya bilingüismo en el funcionamiento del concejo.

“Lo que queremos hacer es aterrizar un derecho que está en la constitución, que es parte de los derechos colectivos”, dijo la Concejala, quien añadió que hace más de 20 años Otavalo fue designado capital de la interculturalidad y eso no ha concretado el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano y de convivencia interétnica que hay en el cantón. En la misma ordenanza se planteará que haya una novena comisión permanente sobre lengua e interculturalidad. Otra reforma es la paridad. Para la Concejala, “Otavalo fue testigo de que no hubo respeto para el cumplimiento de paridad en la designación de la vicealcaldía. Se irrespetó la norma y no se eligió a una mujer”.