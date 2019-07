Comunidad al rescate de “El Lechero”

Otavalo. Tras casi dos años del flagelo que sufrió El Lechero, un árbol milenario e icono de Otavalo, las iniciativas para continuar con su recuperación y fomentar la concienciación aumentan cada vez más. Ahora por parte de la misma comuna Pukará Alto El Lechero, que se encuentra al frente de su conservación.

Problemáticas. José Velás-quez, presidente de la comuna, explicó que cada año se planifican proyectos que al final no todos se logran materializarse debido a que es una propiedad privada, le pertenece a la Curia, y es por eso que la preocupación va en torno a la recuperación del espacio ya que mientras esto siga así no pueden intervenir. “A pesar de esto, la comunidad es la única responsable de cuidarlo pero no podemos seguir mientras siga siendo una propiedad ajena por eso queremos empezar a hacer todos los proyectos de mejora enmarcados en la legalidad”, enfatizó.

Actualmente se encuentran en gestiones para recuperar este y también Curitola, que son dos lugares sagrados para los moradores del sector. Ya han tenido un acercamiento con el Municipio de Otavalo, la Prefectura y también la Curia.

Otro de los problemas que han identificado es que la visita al lugar no está regularizada. “Hacen ceremonias a cualquier hora y sobre todo en la noche, al no tener iluminación, hacen cualquier cosa fuera de la legalidad”, señaló el presidente.

Se mantiene con vida. En cuanto al estado del árbol, Velásquez dijo que dentro de la repercusión que trajo la quema, se ha mantenido estable. Estima que el 20 % del tronco está en muy buenas condiciones por lo cual se ha mantenido con vida. Entre las medidas de seguridad que tomaron está la colocación de un candado y alambre de púas para evitar que la gente ingrese y pueda causar daño.

“Me parece que es importante que se cuide a este arbolito. Yo tengo gratos recuerdos de mi infancia cuando mi mamá nos llevaba allá junto a mi hermana. Nos encantaba la vista, el aire puro y jugar alrededor de él. Pienso que ahora depende de todos su mantenimiento”, dijo Carlos Perugachi al recordar sus años de niñez.

Evento. Es así como tomando en consideración la importancia de llevar el mensaje de conservación, la comuna está organizando una carrera atlética denominada “Chaski Trail”.

En el evento se hará un recorrido por El Lechero y se dará a conocer su importancia así como el por qué se trata de un lugar sagrado. Por el realce cultural y místico también se han considerado otros lugares como Curitola, además porque por estos caminos pasaban los chaskis.

Categorías. El evento se realizará el próximo 18 de agosto. Las categorías son: General damas y caballeros 10K y 5K. Chaski (caballeros) con un recorrido de 10K. Infantil (6 a 12 años) serán 2K. Inclusivo 1K y 2K para personas con discapacidad o pacientes con cáncer. Los interesados pueden escribir a la página de Fa-cebook: Chaski Pukará.