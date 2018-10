Comerciantes están abandonando puestos

Otavalo. 120 puestos en el mercado municipal 24 de Mayo están abandonados, subocupados o han sido convertidos en bodegas. La poca promoción del mercado, la ubicación y el incremento de negocios en los exteriores del centro de expendio son, a decir de los comerciantes, las principales causas que han provocado la masiva deserción.

Situación. Al ingresar al mercado, por el acceso principal, el panorama que se observa está dentro lo normal. Los puestos que se encuentran en los alrededores de la plaza central lucen llenos de mercadería y se puede ver compradores caminando por este lugar.

La situación se cambia mientras se aleja del centro de la plaza. En los extremos del mercado, en las dos plantas de la construcción, los puestos abandonados y subutilizados se cuentan por decenas. “Los comerciantes están abandonando los puestos, día tras día, porque no se vende. La gente no viene al mercado porque en las calles encuentran todo lo que hay en el mercado. Hemos dialogado con el alcalde Gustavo Pareja quien se comprometió a ayudarnos pero realmente no lo ha hecho”, dijo Rafael Campo, comerciante del lugar.

Dirigencia. El presidente de la asociación 24 de Mayo, Washington Vela, aseguró que “el mercado, en la anterior administración municipal, estaba destinado para 650 vendedores, pero hoy en día, con la actual administración del municipio se amplió a 890 comerciantes, deteriorando la calidad de los puestos, disminuyendo el espacio de los locales llegando a dar puestos de hasta 1,50 metros”. Ç

Vela mencionó también que “existen alrededor de 120 locales abandonados en estos dos años de funcionamiento, lo que es muestra de que en el mercado no se vende nada”.

El alcalde subrogante del cantón, José Quimbo, explicó que una comisión técnica está trabajando “a tiempo completo”, en esta situación. “Muy pronto vamos a tomar acciones con respecto a esta situación.

Momentáneamente están sub utilizados algunos puesto, pero nosotros tenemos que cuidar la inversión de todos los otavaleños y poner a funcionar el mercado, si es posible a tope, y para eso está supeditado una serie de acciones afirmativas con el fin de dar le vida y que el mercado llegue a consolidarse como el primer centro de expendio que tiene el cantón”, señaló Quimbo.

Las bajas ventas han obligado a que muchos comerciantes de frutas y verduras salgan a ofrecer sus productos en las calles.