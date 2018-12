Comerciantes del 24 de Mayo amenazan con ocupar antiguos puestos

Otavalo. La paciencia se les volvió a terminar a los comerciantes del mercado 24 de Mayo. El supuesto incumplimiento a los ofrecimientos realizados por la administración municipal en el mes de agosto les llevó a tomar la decisión de volver a tomarse las calles y el antiguo mercado, desde la próxima semana.

Asamblea. La tarde del miércoles 5 de diciembre, alrededor de 400 vendedores asistieron a la asamblea en donde se analizaron cada uno de los compromisos adquiridos en una reunión realizada hace aproximadamente cuatro meses. “No se ha cumplido con el cierre del mercado Virgen del Quinche y de la feria que se realiza en Piman”, dijo el presidente de la asociación 24 de Mayo, Washington Vela y afirmó que los comerciantes decidieron también declararse en rebeldía tributaria y no cancelar los cánones de arrendamiento, mientras no haya una solución definitiva a sus planteamientos.

Administración. Por su parte, Guillermo Cisneros, administrador del mercado 24 de Mayo, aseguró que se han realizado acciones para mejorar el comercio en el centro de expendio.

“Si el asunto no es político, el reclamo es correcto.”, enfatizó. Cisneros explicó también que durante los 5 meses que está al frente de la administración del centro de expendio han logrado legalizar el catastro de comerciantes y que el 60 % de los mismo está pagando puntualmente los arrendamientos. “El alcalde ha hecho la gestión para que en Piman no se realice la feria, ahora ha dado inicio un proceso legal. Al mercado Virgen del Quinche, no se le otorgará el permiso de uso de suelo el próximo año”, destacó Cisneros.