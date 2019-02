Porpaganda electoral: Buscan reforma de cuerpo legal

Otavalo. El cantón cuenta con la Ordenanza que regula la Utilización de Espacios para Propaganda y Publicidad Electoral que rige en el cantón desde enero de 2013, debe ser reformada para su legal aplicación, así lo asegura el concejal Rubén Buitrón, quien presentó esta inquietud en el Concejo Municipal y no ha tenido respuesta.

Los cambios. “Antes de que inicie la campaña electoral, el concejal Carlos Cevallos y yo (Rubén Buitrón), presentamos una reforma a la ordenanza porque fue elaborada con el estatuto de la administración de ese entonces, y la obligatoriedad de realizar el control eran la dirección de Control y la dirección de planificación arquitectónica y urbanística. Con esta administración cambió el estatuto y desaparece la dirección de control, mientras que la dirección de planificación toma otra denominación. Esta ordenanza no ha sido modificada y es inaplicable”, aseguró Buitrón. El edil aseguró que se puso en conocimiento este tema el pasado lunes, en la sesión de concejo, pero no se dio paso al análisis y “solo se aprobó un acta y dos licencias para concejales que están de campaña y se dejó esto, que es un hecho importante porque bajo este término la municipalidad no va a poder aplicar la ordenanza vigente”, explicó.

Respuesta. El comisario municipal, Germán Arias aseguró que la ordenanza vigente sí puede ser aplicable sin la reforma porque según el artículo 9 de la normativa, “Las sanciones establecidas en la presente ordenanza serán aplicables por el comisario municipal”. “Los agentes de control están en constante vigilancia para hacer cumplir esta ordenanza”, señaló Germán Arias, comisario municipal, sin embargo en la calle que conduce al mercado de animales, en la plaza cultural de Quinchuquí, barrio Los Portales y otros lugares se observa banderas de publicidad electoral en espacios públicos.