Anuncian cierre de bachillerato en el Valle del Amanecer

Otavalo. Desde el pasado viernes, los padres de familia de 120 estudiantes de la Unidad Educativa Municipal ‘Otavalo Valle del Amanecer’, que cursan el décimo año de básica y primer año de bachillerato, están a la espera de una respuesta. Esperan que el anunciado cierre del bachillerato en la institución sea revertido por la administración municipal.

Justificación. Marlon Gómez, director de Gestión Social Intercultural del municipio, aseguró que el nivel de bachillerato no va a seguir funcionando. “El proyecto que presentó el rector saliente no cumple con todos los parámetros, información y condiciones del plantel para ampliar el segundo año de bachillerato”, explicó.

Gómez resaltó que actualmente la institución no dispone del espacio físico, laboratorios e implementos que se requieren para brindar este servicio educativo Por otro lado, la falta de recursos es el mayor inconveniente que atraviesa la municipalidad. “La institución se sostiene con recursos destinados a los grupos prioritarios. No podemos descuidar la atención a niños con discapacidad, adultos mayores, el centro de rehabilitación física”, explicó. El funcionario aseguró también que dentro del mismo presupuesto se manejan los recursos para la Casa de la Juventud, ‘que está abandonada’, y del Centro Kinti Wasi ‘en donde no hay actividad cultural. No podemos destinar mayor cantidad de recursos, perjudicando a otros sectores, hemos iniciado un proceso para evaluar a la institución con el apoyo de una profesional de la Universidad Andina’, enfatizó.

Comité. Los padres de los 120 estudiantes intentaron dialogar el pasado lunes con el Alcalde del cantón pero, según la presidenta del comité central, Soledad Chávez, el burgomaestre aseguró que “la decisión está tomada y que no hay marcha atrás. Hemos dado opciones para que el bachillerato funcione en la tarde pero el alcalde no quiere ceder. Nuestra preocupación es que las inscripciones para acceder a un cupo en una institución educativa finalizaron y nuestros hijos se quedarían sin poder estudiar”, explicó.

Distrito. Ayer se llevó a cabo una reunión con el director distrital de educación, Mario Suárez, para tratar de dar alguna solución a los 120 estudiantes del ‘Valle del Amanecer’. Suárez aseguró que “Los padres de familia están dispuestos a que la institución funcione en dos jornadas y hasta manifestaron que pueden aportar económicamente. Abrir el bachillerato es decisión del dueño del establecimiento, en este caso, el Municipio.

En el supuesto caso no consentido de que se mantenga la negativa, hemos dispuesto iniciar el plan de contingencia para que los estudiantes ingresen al sistema fiscal de educación”, explicó el director distrital.

Docente. En la institución educativa existe incertidumbre en el personal. “El bachillerato se creó de forma improvisada por la administración municipal anterior. Se limpiaron las bodegas y se quitó el laboratorio de inglés. Se aseguró que con la creación del bachillerato se construirían aulas pero todo quedó en ofrecimientos. Algunos profesores hasta de las evaluaciones se quejaron”, dijo un docente que pidió no ser identificado.