Alcantarillado y agua potable, urge en Rey Loma

Otavalo. A cinco minutos del centro de la ciudad, en el lado oriental de la urbe, está ubicado el barrio Rey Loma en donde alrededor de 100 familias no tienen alcantarillado sanitario y otras carecen de agua potable, así lo dio a conocer María Elena Moreta, presidenta del sector.

Problema. La falta de estos servicios no ha sido atendida por más de una década. Cerca del barrio se encuentran ubicados tanques de bombeo de agua potable del municipio pero este servicio no beneficia a la mayor parte de la población. “Hemos hecho las gestiones necesarias para beneficiarnos con agua potable. Hace más de cinco años había un proyecto para construir un tanque en la parte más alta del barrio pero en la administración municipal anterior no se hizo nada. Nos decían que se iba a construir un tanque para dar el servicio de agua potable a las zonas altas del barrio y de otros barrios aledaños pero no se concretó. Las pocas familias que tienen acceso a estos servicios fueron atendidas hace más de cinco años, en la última administración solamente se hizo, a última hora, el adoquinado de aproximadamente 300 metros”, dijo Moreta.

Solución. El agua que llega hasta algunos hogares del barrio proviene de la comunidad Arias pamba, pero no es potable. Un pequeño porcentaje accede al servicio de agua potable municipal. “En cinco años no encontraron solución para abastecer de líquido vital de calidad pero se otorgó permiso para una envasadora de agua”, dijo Moreta.

Servicio. Las familias que carecen de alcantarillado sanitario tienen pozos sépticos, que en algunos casos ya están colapsados. “Hemos hecho gestiones durante años y no tenemos respuestas concretas. Estamos seguros que con el cambio de autoridades podremos contar con el servicio que tanto necesitamos”, dijo Blanca García, habitante del sector. En Rey Loma también existen problemas de inseguridad, consumo y venta de licor artesanal.