Al abogado Luis Yépez no se le permitió el ingreso

Otavalo. “Pensé que el pasado viernes que me sacaron con policías cumpliendo mi responsabilidad de secretario general era un mal entendido, ahora que me dirijo a cumplir mi trabajo no me permitieron ingresar y me notifican con una acción de personal indicando que mi ‘renuncia’ ha sido aceptada”, escribió Luis Yépez, exsecretario general del Concejo Municipal de Otavalo, en su cuenta de Facebook.

En esta publicación aclaró: “Jamás renuncié. Me acojo al derecho y cumpliendo hasta el último con mi responsabilidad”.

Este hecho surge luego de que un grupo de ciudadanos llegaron la semana anterior al Municipio a reunirse con el alcalde, donde le informaron que Yé-pez estaría beneficiándose de una supuesta deuda.