Agentes de Control Municipal esperan por una solución consensuada

Otavalo. La incertidumbre en 135 Agentes de Control Municipal ronda.

El cambio del régimen patronal de Código de Trabajo donde pertenecían, a la ley Orgánica de Servicio Público, Losep, donde están al momento, les perjudica económicamente.

Testimonio. “En el Ministerio de Trabajo nos dijeron que nosotros no perdemos lo adquirido en el Código del Trabajo. Es decir bonificaciones, alimentación, transporte, tendría que mantenerse pero no es así”, explica Amira (nombre protegido), una de las uniformadas que son parte del problema. Asegura que en los 2 últimos meses, eso se perdió. Como dato adicional, según expresó la uniformada, el Ministerio de Trabajo desconocía el cambio que se realizó desde la municipalidad. Un equipo de EL NORTE buscó en cuatro ocasiones, la versión de May San Liu, directora de Talento Humano de la municipalidad, pero fue imposible. No estuvo en su oficina y tras contactarnos telefónicamente ofreció llegar tras 10 minutos (12:17) y hasta las 13:00 no llegó.