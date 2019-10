60% de artesanos no salieron ayer

Otavalo. Solo el 40% de los artesanos de la Plaza de los Ponchos salieron con sus productos ayer, luego de que la actividad comercial se suspendiera durante los 11 días de paro.

Desde ayer retomaron a la actividad normal, pero al ser hoy día de feria, se espera que todos abran sus puestos, aunque existe un miedo por la falta de turistas en el cantón.

El lunes en cambio, los puestos permanecieron vacíos, la mayoría comentó que estuvieron haciendo mingas de limpieza en las comunidades.

A diario Nicolás Maji suele reunir 50 dólares por la venta de sus artesanías, esa cantidad dejó de vender los 11 días de paralización nacional.

Es decir, perdió 550 dólares, aunque aseguró también que esperaron vender más por el feriado del 9 de octubre que pasó al viernes 11.

Maji contó que esta fue la segunda vez que vivió una paralización, ya que hace unos 18 años hubo una que duró 15 días.

Reconoció que como todo ciudadano “cuando se paraliza el país, siempre perdemos pero luchamos por una causa buena, porque las medidas económicas del Gobierno sí nos perjudicaba, solo bastaba que suba el combustible para que todo se vuelva caro”.

Mencionó que al estar liderando este paro el movimiento indígena, tuvieron que ser solidarios con ellos y dejar de trabajar para apoyarlos, ya que la mayoría de los artesanos de la plaza, son de las comunidades del cantón.

Recuerda también que desde el jueves 3 de octubre, cuando empezó la paralización nacional, dejaron de trabajar porque las vías se obstaculizaron y la llegada de los turistas a Otavalo, era imposible. “Muy poco vendemos a gente de aquí del pueblo, nosotros vivimos del turismo”.

Nicolás aseguró que ahora la meta es seguir adelante y ver otros horizontes, “esto ya quedó para la historia, hay que continuar porque esa es nuestra misión”, dijo.

Turismo. Poco movimiento turístico se evidenció ayer en la Plaza de los Ponchos. Hasta el mediodía Rosa Santillán logró vender por lo menos, una prenda.

Al igual que Nicolás, indicó que es la segunda vez que viven esta paralización, “antes yo era más joven, había un paro como de 15 días y no me importaba porque en ese tiempo no teníamos deudas, ahora fue tan duro porque tenemos que pagar muchas cosas”, mencionó.

Los días fueron duros para Rosa, pero señaló que poco a poco van a recuperar lo que perdieron durante los 11 días de movilización.

Recuperación. Alberto Vega, de la Asociación Interprofesional de Maestros Operarios de la Plaza de Ponchos, explicó que todos quienes forman parte de esta actividad comercial estuvieron apoyando el paro. “Tenemos que comenzar el trabajo y ahora los compañeros también están saliendo poco a poco, esperamos que lleguen los turistas y promocionar nuestras artesanías”, dijo Vega. Además, aseguró que las artesanías de esta zona tienen destinos internacionales. De igual forma pretenden recuperarse económicamente en el feriado de noviembre.