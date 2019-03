18 personas han sido notificadas por libar en vía pública

Otavalo. Desde que la ordenanza de control de espacios públicos frente al consumo de bebidas alcohólicas entró en vigencia, a finales del año anterior, se han emitido 18 citaciones de las cuáles ninguna se efectivizó en sanción pecuniaria, así lo confirmó el comisario municipal, Germán Arias.

Molestia. “Nosotros tenemos una ordenanza municipal y si no hay quien ejerza la misma, el problema de libadores en la vía pública nunca se va a acabar. Me he cansado de pedir colaboración a la comisaría municipal, desde la fecha que se expidió la ordenanza.

Hemos realizado los controles con la Policía nacional pero el comisario municipal nunca ha salido a un operativo de libadores.

Simplemente ha enviado a agentes de control a quienes he tenido que asesorar y en algunas ocasiones me ha tocado llenar las citaciones”, dijo la comisaria nacional, Sabrina Martínez.

Respuesta. El funcionario aseguró que debido a la falta de información de la ciudadanía sobre los alcances de la ordenanza se han visto obligados no emitir las sanciones respectivas a este primer grupo de ciudadanos notificados en febrero. “A lo largo de este mes hemos realizado la socialización con los agentes de control municipal. Este fin de semana realizaremos un operativo y estamos solicitando apoyo de la Comi-saría Nacional y Policía Na-cional. Según la ordenanza al mes podemos realizar un operativo pero el control es permanente”, explicó Arias.

El funcionario aseguró también que no se cuenta con el personal de agentes de control necesario para un efectivo control de libadores.