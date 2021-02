Otavalo sería sub-sede del Sudamericano Sub 17

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) envió una carta al Alcalde de Otavalo y otra para el presidente de de la Asociación de utbol profesional de IMbabura en donde se les comunica la decisión del máximo organismo rector del balompié ecuatoriano de otorgarle la sede de un torneo internacional juvenil de selecciones al valle del Amanecer.

En una de las cartas dirigida al alcalde Mario Conejo, firmada por Francisco Egas, la Ecuafútbol informa al burgomaestre que, “debido a la grata experiencia que tuvimos en Otavalo como sede de la primera final única del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de Segunda Categoría, hemos considerado a su ciudad para ser sub sede del Campeonato Sudamericano Sub 17 del cual nuestro país será anfitrión en el segundo semestre de este año.

“Hemos solicitado a la Asociación de Fútbol de Imbabura que por favor inicie las gestiones con ustedes, las autoridades del cantón, para la puesta a punto del estadio Municipal de Otavalo y de canchas de entrenamientos. Consideramos que este evento constituirá un gran impulso socio económico para su ciudad y consecuentemente para el país”, se indica en la carta firmada el 4 de febrero.

Por su parte en otro comunicado dirigido a Nelson Aguirre Narváez, presidente de la Asociación de Fútbol se le notifica el interés de contar con la participación de la provincia de Imbabura, para que el estadio Municipal de Otavalo El Batán, sea sede del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 17, evento de trascendencia internacional que en un principio se suspendió por la pandemia y que debían realizarse en febrero de este año.

¿Qué pasó con Ibarra?

En redes sociales trascendió esta información lo que provocó dudas en Ibarra el mismo que se evidenció en diferentes comentarios emitidos en redes sociales. En varios mensajes se preguntan si existió un acercamiento con la Alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, para que sea sede de este torneo.

La Ciudad Blanca fue sede de cuatro campeonatos Sudamericanos de Fútbol Masculino, Sub 17 en los años 2007 y 2011, un Sub 20 en el 2018 y un Sub 20 Femenino en el 2019.

Torneos que permitieron promocionar a Ibarra fuera del país y generaron un mayor movimiento comercial y turístico, que ahora por la pandemia es casi nulo.