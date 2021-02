“Si la población no colabora no le pidan más camas al Ministerio” dice coordinador zonal del MSP

Durante una rueda de prensa con los organismos del Gobierno Central en territorio, este jueves 18 de febrero, el especialista Renzo Vásconez, coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública hizo un llamado de atención a los ciudadanos, ante el incumplimiento de los protocolos que ha sido recurrente y más en feriado. “Tenemos el cien por ciento de ocupación de camas covid, lo mismo que la otra vez”, indicó.

Visiblemente molesto, el coordinador zonal insistió en que si la población no colabora “no le pidan más camas al Ministerio de Salud, no le pidan más médicos porque ellos también se contaminan, no le pidan tanto cuando la comunidad no apoya”, agregó.

Durante la cita, realizada en la Gobernación de Imbabura, se anunció además un incremento de contagios en el grupo de adultos menores de 35 años.

Gonzalo Jaramillo, director médico del Hospital General del IESS explicó que las personas que ingresan al hospital por coronavirus ya no son lo adultos mayores sino personas desde los 30 años.

“En el Hospital San Vicente se han tenido casos de personas con 19 años de edad que han terminado en terapia intensiva o perdido la vida”.

Por otra parte Jaramillo explicó que se está viviendo la etapa post-covid y que son los efectos secundarios que han quedado en los pacientes que ya fueron dados de alta por la secuelas del covid-19.