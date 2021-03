Municipios del país anuncian movilización indefinida hasta que el Gobierno cancele deuda

Los alcaldes y alcaldesas del país, reunidos en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), ratificaron la convocatoria realizada por el Comité Ejecutivo de AME, el pasado 23 de febrero, para la movilización nacional indefinida de los municipios del país, hacia la Presidencia de la República, el próximo martes 09 de marzo de 2021.

El Presidente de AME, Raúl Delgado Orellana, quien fue el encargado de informar la resolución adoptada por los alcaldes del país, explicó que dicha medida se mantendrá de manera indefinida hasta que el Gobierno Nacional cumpla con las siguientes exigencias:

Que el Gobierno Nacional en funciones cumpla con asignaciones presupuestarias pendientes de pago a los GADM correspondientes al ejercicio fiscal 2020, y demás asignaciones correspondientes a la venta del petróleo, venta del excedente de energía eléctrica, explotación de recursos mineros, recursos de la Ley de Desarrollo Fronterizo, entre otros. Que el Gobierno Nacional socialice el plan de vacunación con los municipios y que se agilice el proceso de delegación de la competencia para los GADM, que están en la capacidad de adquirir, transportar y suministrar la vacuna, y que así lo han solicitado. Que el Banco de Desarrollo Ecuatoriano (BDE) otorgue una moratoria o genere los mecanismos eficientes para la renegociación de las deudas que mantiene los GADM con dicha entidad. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) otorgue facilidades de pago para los aportes patronales, esto debido a que el momento que se transfieren los recursos de parte del Ministerio de Economía, el IESS los debita agravando la situación crítica de los municipios. Que el Servicio de Rentas Internas (SRI) genere los procedimientos que permitan la concreción efectiva y de manera inmediata de la devolución del IVA, en favor de los GADM.

El Titular de la AME reiteró ha sido una constante, durante el año 2020, la no entrega oportuna de los recursos que les corresponde por Ley a los 221 municipios del país. “Entendemos que existe una crisis mundial, pero nosotros brindamos servicios a nuestros ciudadanos y pese a no contar con los recursos no hemos dejado a un lado nuestras obligaciones”, señaló.

Aclaró que el anuncio de transferir recursos en estos días, realizado por el Ministro de Economía, responde a las cuotas del último Acuerdo Ministerial correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Pero el año 2020 fueron reducidos USD 763 millones a los municipios del país y eso es lo ha quebrado a varios municipios del Ecuador. De ahí que requerimos esos recursos para que los GADs medianos y pequeños, porque necesitamos liquidez.

Agregó que a esta medida se suma una serie de manifestaciones que se realizarán en los diferentes cantones del país, como muestra de respaldo a las decisiones adoptadas por los acaldes. “Aspiramos que las manifestaciones se concentren hacia las Gobernaciones, con el propósito de que la voz de los GADs sea escuchada”, precisó.

Asimismo informó que los alcaldes y alcaldesas resolvieron apoyar la iniciativa de la AME de convocar a los dos candidatos a la Presidencia de la República, a un encuentro con los 221 alcaldes del país, en un Asamblea, este próximo 10 de marzo.

“Desde las 09:00 hasta las 11:00 de la mañana recibiremos al candidato presidencial de CREO-PSC, Guillermo Lasso y desde las 11:00 hasta las 13:00 estará el candidato de UNES, Andrés Arauz, a quienes expondremos la realidad de los municipios del país y poder llegar a acuerdos”, reiteró.

La marcha de los alcaldes se concentrará a las 10:00 en las inmediaciones del Parque El Arbolito y desde ahí recorrerá las calles de la capital hasta llegar al Palacio de Carondelet. “No nos vamos a mover hasta que obtengamos una respuesta del Gobiernos sobre las solicitudes que acabamos de enunciar.