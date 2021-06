Miryam Núñez se lució en la crono del nacional de Ciclismo

El Campeonato Nacional de Ciclismo inició ayer en suelo imbabureño. Los mejores exponentes del país se midieron en la primera prueba de contrarreloj. Una de las destacadas participantes que subió al pódium como campeona fue Miryam Núñez.

“Después de haber participado en la Vuelta a Guatemala ha sido de gran ayuda para obtener hoy la corona. Gracias a Dios estamos con salud y cada día vamos y teniendo buenos resultados. Mis expectativas en este evento nacional será ganar. Feliz por el triunfo de la crono”, expresó la reconocida Miryam Núñez.

En cuanto a los próximos desafíos la deportista del Team Movistar Ecuador-Chimborazo dijo que luego de esto estará participando en el Campeonato Panamericano de Pista en donde esperará dar lo mejor de ella.

Por el Team Saitel estuvo la deportista Nikole Narváez. La ciclista manifestó: “Fue bastante difícil para mí esta prueba porque estoy retomando luego de cuatro años. En el 2018 gané la contrarreloj individual. Pienso que está bien este resultado obtenido hoy”.

La primera prueba de este reto trajo muchas emociones ayer por la mañana.

Entre los mejores ciclistas también estuvieron Martín López, del Team Best PC que se coronó campeón nacional en la categoría Sub 23 varones.

Además en damas Sub 23 la mejor fue la deportista Leslye Ojeda y finalmente en la crono de Élite varones el campeón fue el ciclista Jorge Montenegro del Movistar Team Ecuador-Águila Team.