Mauricio Almeida: “Hay intolerancia en sector de Buenos Aires”

Mauricio Almeida, coordinador zonal Norte del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables explicó lo que a su criterio está pasando al momento en la parroquia de Buenos Aires, dentro del tema minero.

Habla de una cierta división en la población de aquella jurisdicción del cantón Urcuquí en torno a este delicado tema.

Hay gente que apoya la minería y otros no. ¿En Buenos Aires, existe división?

En este momento se está dando un problema o un conflicto diría yo en el sector de La Merced de Buenos Aires, esto se debe a dos aspectos y me va a permitir compartir la realidad que me contó una persona que vive en Buenos Aires y me decía que él hace 4 años atrás, era un gran defensor del ambiente y del agua, pero en ese sentido me indicaba que en todo el tiempo que estaba defendiendo esa causa nunca había recibido un solo centavo. Eso me decía el señor, que se empleó en la empresa que está legalmente concesionada -la Imba-, y es la primera vez que puede llevar el pan de cada día a su familia y dice que por estar en la empresa ha recibido agresiones.

¿Quiénes son los que se oponen a la minería responsable?

Hay un grupo pequeño o minoritario que está en contra de la minería legal, pero debemos entender también que hay un grupo mayoritario de personas que sí quiere trabajar.

¿Un grupo de personas que quiere o ya está trabajando en la zona?

La empresa que está legalmente concesionada es la Empresa Hanrine. Entonces las personas que el día lunes estuvieron en las afueras de la Gobernación de Imbabura son personas que están trabajando en este momento, obviamente entiendo también fueron acompañadas de sus familias.

Ellos son personas que están trabajando para la empresa y necesitan hacerlo. El grupo que está apostado en este momento en Buenos Aires está haciendo toda clase de actos para no permitir el libre desarrollo de sus actividades. Nos les permiten el ingreso de la comida, no les permiten el ingreso de insumos y todo el tiempo, como le digo, están siendo amenazados.

¿Quién no les permite o quién amenaza a la gente que dice usted que quiere trabajar?

Según los reportes que tenemos es ese pequeño grupo de personas que le comenté hace un momento. Los que se están oponiendo a todo tipo de minería en el sector. Tenemos las denuncias que han llegado hasta acá a la Coordinación que es ese pequeño grupo liderados por personas que no quieren que la empresa haga sus labores normales.

¿Qué actividades hace al momento Hanrine?

Es importante recordar a la ciudadanía que Hanrine no solo tiene una sola concesión. Tiene la Imba 1, hasta la Imba 6, entonces en algunos frentes están haciendo exploración avanzada, igualmente trabajos de campamento y de uso comunitario. De lo que yo pude entender en la mesa minera, están haciendo proyectos para hacer huertos y programas de acción y de ayuda comunitaria.

¿No han buscado acercamientos con los antimineros?

Es muy complicado conversar con ese grupo de personas. Hace semanas atrás un colega de ustedes los periodistas, por el hecho de estar cubriendo una manifestación en el parque central de Urcuquí fue agredido. Reitero son grupos que no desean dialogar, son grupos que no desean el diálogo. Son personas que están cerrados en una posición y entonces, con grupos violentos no podemos dialogar.