La plataforma para el simulacro ‘Transformar’ recibe quejas a días de la prueba

El próximo 26 de agosto se tomará la prueba Transformar a los estudiantes de bachillerato que quieran postular por un cupo en las diferentes universidades del país. En redes sociales los comentarios respecto a las falencias del simulacro en este sitio web comenzaron a evidenciarse este lunes 23 de agosto.

“No se abre la plataforma para el simulacro de admisiones 2021, Transformar por favor se necesita una respuesta oportuna”, escribió la usuaria Silvana Valencia. En otro mensaje publicado en la red social de Twitter, Andrea Carrillo manifestó que la plataforma no está al 100%. “No deja responder las preguntas, no se cargan las preguntas y el tiempo sigue corriendo, es más ni siquiera se puede entrar de forma correcta a la plataforma”.

El próximo jueves 26 de agosto los postulantes a un cupo en carreras universitarias deberán rendir la nueva prueba Transformar, que reemplaza al Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) y que tendrá 170 preguntas. Así lo informó esta tarde Alejandro Ribadeneira, principal de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), a través de un video compartido en redes sociales.

Adjunto evidencia#ExamenTransformar#Senescytpic.twitter.com/dmxZNaroW5

— Andrea Carrillo (@AndreaSol0306) August 23, 2021