La graduación, una ilusión a la espera de respuestas

Momentos de incertidumbre viven los estudiantes de tercero de bachillerato que están próximos a dar el adiós definitivo a sus instituciones educativas, compañeros y docentes. Tristemente la pandemia de la Covid-19 ha dejado y sigue dejando varias secuelas dolorosas y dentro de ellas se encuentran las graduaciones, que por segundo año, se llevarán a cabo en medio de la pandemia.

Los jóvenes de tercero de bachillerato están experimentando una mezcla de emociones, entre la tristeza de culminar una etapa más y la nostalgia de haber terminado un año lectivo, lejos de sus compañeros.

Es así que Sophie Maldonado, estudiante de la Unidad Educativa Madre Teresa Bacq, con una mirada llena de ilusión, pide a las autoridades que se les permita realizar la ceremonia de graduación de manera presencial. Manifestó que le preocupa la modalidad en que se va a realizar la incorporación, “Es triste saber que después de tanto tiempo, posiblemente ni siquiera tengamos una graduación como debe ser” expresó.

Tras las diversas peticiones de jóvenes e instituciones, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, emitió un decreto el pasado 7 de junio del 2021, en el que anunció la aprobación de los lineamientos del autocuidado e higiene, para el desarrollo de las ceremonias de graduación.

En dicha resolución, se plantea que las autoridades de los establecimientos educativos, tienen la libertad de escoger la modalidad en la que se realizarán las graduaciones virtuales, con las respectivas medidas de bioseguridad ya establecidas.

Por el momento no se conoce de manera general, que instituciones realizarán la ceremonia de graduación en modalidad presencial, debido a que los establecimientos se encontraban a la espera de las decisiones tomadas por el COE Nacional.

Tras recibir el decreto, las instituciones se encuentran analizando la situación a la que tendrán que enfrentarse.

Son múltiples las dudas que surgen entre las autoridades de las instituciones, pues su única prioridad es salvaguardar la salud de los estudiantes y de las personas que serán parte del emotivo momento, ya sea de manera virtual o de manera presencial.

En este contexto, Ana Espinoza, vicerrectora de la Unidad Educativa Madre Teresa Bacq, comenta que aún no se ha decidido la modalidad en la que se realizará la ceremonia de grado. Sin embargo dijo que existe una alta probabilidad de que se realice de manera virtual, ya que el hacer presencial representa un alto riesgo para los presentes.

De igual manera, Carmen Acosta, docente de la Unidad Educativa Oviedo dijo que “Es importante precautelar la vida y la salud de las estudiantes, y si se realiza de manera presencial, se debe tomar todas las medidas de bioseguridad”.

Con mucha ilusión esperan cada año los padres de familia, aquella emotiva ceremonia de graduación. Con mucho anhelo planifican cómo será aquel momento, viajes, fiestas, reuniones, ver a sus hijos despedirse de quienes durante muchos años han sido su familia institucional.

Por segunda ocasión, estos sueños se destruyen, la emoción se convirtió en tristeza y los planes, en preocupación.

La nostalgia invade el corazón de Rosa Meneses madre de familia, quien con lágrimas en los ojos cuenta como durante años planeó todo, para que la graduación de los chicos sea especial y la pandemia no lo permitió.

“Esta situación me hace daño, los chicos me escriben pidiéndome que les lleve de paseo, que realice una actividad, pero como mamá no puedo arriesgarme a que una reunión, traiga graves consecuencias” expresó.

Padres de familia, autoridades y docentes, tienen como prioridad, que las graduaciones de los chicos sean inolvidables a pesar de la modalidad en la que decidan realizarlas.