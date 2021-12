Atleta Kelin Jiménez levantó plata en Panamericano

A pesar que Kelin Jiménez aún está en pleno proceso de recuperación tras una operación en una de sus rodillas, la halterista de los registros de la Federación Deportiva de Imbabura (FDI), Kelin Jiménez Quiñónez destacó en los Juegos Panamericanos Junior “Cali-Valle del Cauca 2021”. Ella se quedó con la presea de plata.

Kelin llegó a tierras colombianas siendo campeona en los Novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles “Imbabura 2021”. Tras conquistar la medalla de oro a nivel país, la destacada halterista mencionó que no demostró todo su potencial, ya que el objetivo era pelear por una medalla en los Juegos Panamericanos Júnior.

Y así fue: la representante de la “Provincia de los Lagos” y del Ecuador cumplió haciéndose de la presea de plata en la división de peso de los 76 kilogramos.

218 kilos fue el total levantado por Jiménez. 95 kg fueron en el arranque y 123 en el envión.

“Primero, quiero agradecer a Dios por permitirme subir una vez más a la plataforma y hacer lo que más me gusta. También a mi familia que siempre ha estado ahí y a mí entrenador Ernesto Dovales González por su apoyo. Además a todos los que fueron parte del proceso de recuperación”, escribió Kelin en su cuenta de Facebook.

“El camino no ha sido fácil, pero me ha enseñado que todo sacrificio tiene su recompensa. Me siento orgullosa de que, a pesar de tener poco tiempo de recuperación de la operación de mi rodilla, pude realizar mis seis intentos y conseguir una medalla de plata en Juegos Panamericanos para mí país”, añadió la destacada halterista.

También explicó que se va a dar un tiempo para recuperarse completamente de su lesión y el próximo año salir con todo.

Kelin Jiménez es una de las figuras que tiene el Ecuador en el levantamiento de pesas. En más de una ocasión, Ernesto Dovales, su entrenador, ha manifestado que su “pupila” tiene todo para llegar a unos Juegos Olímpicos.