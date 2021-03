Inundaciones en tres días seguidos en Ibarra

IBARRA.- El barrio Jardines de Odila la madrugada de ayer nuevamente fue afectado por las fuertes lluvias. En varias viviendas el agua ingresó hasta sus dormitorios y salas, provocando el pánico entre los moradores quienes amenazan con realizan marchas y plantones para exigir más atención de las autoridades.

“Este problema lo tenemos desde el jueves, especialmente los que habitamos en las calles La Dallas, Luis A. Martínez, y los pasajes aledaños. Este problema debo mencionarle que no es de ahora. Siempre sucede esto. Realmente no nos han dado oído, no hay una solución”, dijo.

La ciudadana dice que no solamente es el agua que ingresa a las calles sino que también el agua sale por los sumideros internos, a consecuencia del taponamiento de las tubería de aguas servidas. Varios electrodoméstico ya han sufrido daños en algunos domicilios.

“Los trabajos particularmente de ayudar a las personas en esta época de lluvias han empezado desde el 3 de marzo. La parte sur de la ciudad ha sido hasta el momento la más afectada. Hemos estado alrededor de 15 bomberos en diferentes sectores brindando la atención de lo que es el desalojo del agua acumulada en las vivienda, así como también en las vías principales de la ciudad como es la Mariano Acosta y la Heleodoro Ayala”, dijo el teniente del Cuerpo de Bomberos Diego Flores.

Pero no solo las viviendas se vieron afectadas la madrugada de ayer con las lluvias, también viveros y aserraderos de que se ubican en el sector del periférico sur quedaron formados lagunas y el agua ingresó hasta las habitaciones en donde viven las personas que administran y cuidan estas actividades, antes mencionadas.

“En el año 2009 nosotros planteamos una visita técnica con los profesionales del área, en base a ellos debo decirle que es necesario realizar un estudio actuarial en función de las posibilidades, se hablaba en la parte alta de donde proviene el agua ejecutar una especie de terrazas en las zonas en donde hay más flujo de agua, y de dónde hay la posibilidad de desfogue de esas aguas a quebradas naturales. Ahora es necesario que en estas emergencia debe haber una unidad técnica específica, articulada con el resto de instituciones como la Secretaría de Riesgos”, dijo Fausto Giraldo, presidente de J. de Odila.