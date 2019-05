Museo de las Conceptas a punto de cerrar por crisis

Cuenca. El Museo de las Conceptas es uno de los espacios más representativos de Cuenca. Funciona desde 1986, pero la casa donde está ubicado data de 1599, apenas 42 años después de la fundación de la ciudad. Hoy pasa por una crisis económica porque, según sus directivos, el municipio de Cuenca no renovó un convenio con el que les aportan anualmente $ 20.000.

Riqueza. Diario El Universo publicó en su portal web de noticias que a importancia de este museo radica en la reserva integrada por elementos vinculados al arte religioso, tanto en pintura como en escultura, donde se exhiben aspectos de la vida cotidiana de las religiosas. También hay imágenes talladas de Cristo, advocaciones de santos, ángeles, arcones, cajas, entre otros.

No hay recursos. Y a pesar de esta riqueza cultural, los directivos del museo se declararon en crisis económica porque a su ajustado presupuesto le restaron $ 20.000 que anualmente les entregaba el municipio de Cuenca. Según Mónica Muñoz, su directora, en diciembre del 2018 se entregó a la Dirección de Cultura el proyecto, pero no les dieron paso. Persistieron en las gestiones y no han tenido respuesta. Para que el museo se mantenga con lo básico se requeriría un presupuesto anual de $ 55.000, de los cuales $ 20.000 vienen de la autogestión y el resto de apoyos institucionales, entre ellos del municipio. De no conseguir estos recursos el museo cerrará sus puertas, aseguró el fotógrafo Gustavo Landívar.

Alternativas. La falta de dinero para el mantenimiento de las obras a cargo de profesionales se ha solventado con el apoyo de las universidades cuencanas, que envían estudiantes para que realicen sus prácticas preprofesionales, se indicó.

Mientras, el mantenimiento patrimonial del edificio se realiza con el aporte de profesionales que no cobran por sus servicios.

En respuesta a este pedido, desde la Dirección Municipal de Cultura se indicó que por ahora todos los convenios institucionales están paralizados. Se espera las directrices del alcalde electo, Pedro Palacios, que entrará en funciones el próximo 14 de mayo.

Pedido. En enero de este año se solicitó al Municipio de Cuenca el aumento de recursos de 20.000 a 50.000 dólares con los que esperaban solventar la crisis que han mantenido los últimos años y que “ha recrudecido hace poco”, sostuvo Mónica Muñoz, directora del museo cuencano que cuenta con dos plantas.