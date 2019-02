Muestra de Bakker permanece abierta en Bambú Galería

Otavalo. Hasta finales de este mes permanecerá abierta la muestra pictórica “Cromatismo Lírico” del artista quiteño Christian Bakker en Bambú Galería. Las obras son de gran colorido que describen el gran dominio técnico en el trazo y en la composición artística produciendo efectos impresionantes.

El artista. Christian Bakker cuenta con una ingeniería y una maestría de universidades de los Estados Unidos. Actualmente es vicepresidente de sostenibilidad en PRONACA y las presidencias de otras organizaciones. Sin embargo su pasión por la pintura es más fuerte que lo ha dedicado durante estos últimos años para pintar más de 130 obras en distintos formatos y materiales, experimentando creativamente nuevas técnicas y estilos.

Ha realizado talleres de arte en The Art Student League of New York y estudios en el MoMA Museo de arte moderna de New York.

La obra. Según la curadora de arte Inés Flores, Bakker es un artista con un sentido muy personal de la creatividad; emancipado de la seducción de las corrientes o modas de la plástica, pinta con una óptica muy propia suya, poniendo énfasis en la cromática. Su emoción e inspiración confluyen en términos altamente estéticos. Más adelante señala, su obra es fresca, basada en la simplificación formal, para sacar a la luz contenidos subyacentes; esto es, más allá de la percepción inmediata.

Más Bakker nació en Quito el 28 de noviembre de 1969. Es artista abstracto y consultor en Sostenibilidad estratégica. Ha sido invitado como expositor y panelista de importantes foros empresariales, siendo un referente en cada una de sus participaciones.