En Imbabura la sanación espiritual es parte de la cultura

Otavalo. En agosto, Mama Clemencia Sánchez Colimba, cumple 24 años de ayudar en la sanación espiritual de las personas.

A pesar de que entre sus planes de vida no estaba ser una sanadora, ella asegura que sus conocimientos de la cosmovisión andina le han permitido ser una de las más reconocidas en esta labor.

Sanación. Cuando realiza los rituales de sanación, Mama Clemencia eleva sus oraciones a santos de la religión católica y a las fuerzas de la naturaleza. Mama Clemencia asegura que fue testigo de un milagro en la iglesia de la Virgen del Quinche. “Cuando llegó el Papa Francisco a esta ciudad el Señor Jesús me dio su bendición”, dijo la sanadora.

Experiencia. Su trabajo lo realiza con música. Su energía está relacionada con el Cuzco, asegura. “Desde que empecé en 1995, mi maestro me dio la confianza para realizar este trabajo. He sido reconocida a nivel internacional. Los cuatro elementos de la vida me han bendecido y trabajo con la ayuda de ellos”.

Reconocimiento. La limpieza energética es cosa seria. Para ella esta actividad requiere de mucho esfuerzo y concentración para poder expulsar las malas energías de una persona. La sanadora es parte de una asociación que impulsa el turismo místico. “Tengo la invitación para asistir a un evento de sanadores internacionales que se va a realizar en el mes de junio”, dijo Mama Clemencia.

La sanadora es oriunda de la comunidad Zuleta pero su trabajo lo ha ejercido en el cantón Otavalo.