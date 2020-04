Santiago Minda, es un futbolista ibarreño que está registrado en filas de Sociedad Deportiva Aucas. En medio de la pandemia habló con este rotativo. “El fútbol me enseña cada día a no rendirme. También me enseña a ser mejor como profesional y como persona”, mencionó Minda quien sigue los pasos de su hermanos mayor, Kevin Andrés, […]