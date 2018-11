‘Yachay, un proyecto que costó mucho y no ha rendido frutos’

Ibarra. Tuvieron que pasar 8 meses desde aquel 1 de marzo de 2018 en que el PhD Eduardo Ludeña asumiera el cargo de rector de la universidad Yachay Tech, para tener esta entrevista.

Es un estudioso ecuatoriano que ostenta un perfil envidiable y que conoce de cerca lo que Yachay Tech representa.

“Cuando llegué quise mantener un perfil bajo”, aseguró Eduardo Ludeña...

¿Tantos problemas existían, doctor?

Demasiados y había que arreglar la universidad, había que darle un nuevo sentido o mejor dicho, retomar el sentido originario que tuvo como universidad de investigación...

¿Qué sorpresas encontró?

Me topé con la gran sorpresa de que no había laboratorios, no había aulas, que habían varios edificios que habían sido construidos con el objeto de ser entregados a la universidad Yachay Tech y que no están terminados.

¿Entonces vivíamos de falacias, de mentiras?

Diría que de ilusiones, de falacias. No me atrevería decir de mentiras, es un proceso muy complicado dentro del cual hay que hacer una diferencia muy importante entre lo que se llama la Ciudad del Conocimiento y la Universidad Yachay Tech.

¿Una diferencia en cuanto a inversiones?

Solo para que tenga una idea. En la Ciudad del Conocimiento, mucho antes de que yo llegue, se invirtió en el orden de 441 millones de dólares y en todo el proceso de la universidad nada más que en el orden de 60 millones de dólares.

Es muy poco, doctor Ludeña...

Si hacemos la comparación de lo que la universidad recibió con respecto a lo que en total se invirtió, tenemos que es el 22% de la inversión total que fue a la universidad y si descontamos de eso las residencias estudiantiles que son manejadas por Yachay E.P y que todavía no han sido transferidas, la inversión es de apenas 17%. Todo el dinero que se invirtió en Yachay, la Ciudad del Conocimiento, define que de cada 100 dólares nada más que 17 dólares fueron a la universidad Yachay Tech.

¿Usted remitió una carta al presidente Lenín Moreno, en lo sustancial, qué le explicaba? Cuando me hice cargo del rectorado pedí que se rebajaran los sueldos de las autoridades, incluyendo el mio...

Disculpe, se puede saber cuánto percibe el actual rector de Yachay Tech?

Gana menos de la mitad de lo que ganaba el rector anterior.

Eso significa?

Alrededor de 8 mil dólares.

¿Por qué ganan esas cantidades si los resultados no son los que se esperaban?

En la región, en América Latina, el promedio de lo que gana un rector es 9 mil dólares. En EEUU el promedio es de 20 mil dólares...

Sí, pero hablemos de Ecuador. ¿Se justifica?

Exactamente, pero Yachay Tech fue una universidad de investigación, cuyo objetivo no es solamente preparar ingenieros, médicos, abogados, etc, sino formar científicos que creen conocimiento y que este conocimiento pueda ser transferido en algo que haga ganar al país.

¿Yachay fue una buena idea, o es que era necesario potenciar a las universidades públicas, principalmente del norte del país?

Es que la idea de las universidades de crear profesionales no es una idea completa, porque en otras partes del mundo a una universidad no se cataloga por crear profesionales, sino por crear conocimiento que se va a transformar en tecnología y que se va a convertir en dinero.

¿Y eso está pasando en Yachay Tech?

No, ese es precisamente el gran problema. La Comisión Gestora no creó el Posgrado, nunca lo hizo, hubo varios rectores y no se ha considerado la investigación. Estamos pidiendo un presupuesto de inversión para los próximos 5 años de USD 11 millones. El presupuesto de inversión lo administraba Yachay E.P.