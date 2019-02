USD 77 millones para Yachay EP... ¡pero inejecutables!

Urcuquí. Así como se trabajó a partir del año 2017, en el rediseño de la ingeniería del proyecto Ciudad del Conocimiento, hubo la evidencia de los cinco edificios con complicaciones.

La consultoría arrojó que uno de los edificios, para repararlo, tenía un costo muy elevado; el otro, para repararlo, costaba aún más y un tercero, salía más barato derrocarlo que hacer uno nuevo. En fín, para el tema de los edificios, hoy en el olvido, se necesita la cifra de USD 48 millones.

Difícil situación. En una entrevista con Jorge Martínez, él explicó por qué son inejecutables 77 millones de dólares.

“A mi me entregan para el año 2019 un presupuesto de 95 millones de dólares, de los cuales se estipula 78 millones de obra pública, pero me dan solo 11,12 millones de dólares fiscales. El problema es que con los 11,12 millones de dólares y como tengo obras de arrastre más valores comprometidos, solo me permiten ejecutar 7,53 millones de dólares de la contraparte externa, por ello me sobran 77 millones de dólares inejecutables que es la asignación externa pero que no tiene financiamiento fiscal”, dijo Martínez.

Al referirse a esta realidad, Martínez Vásquez, explicó que le dijo al gobierno: “...no me den 100 millones de dólares, entreguen solamente USD 22 millones y no me engañen... para que dicen que me dan 95 millones de dólares, si saben que 77 millones no puedo usarlos porque el componente fiscal no lo tengo, para mi esta es una tomadura de pelo”, indicó.

Ratificación. Se le preguntó a Jorge Martínez si esa realidad implica que el crédito chino tampoco es ejecutable y lo ratificó: “Como no puedo gastar 77 millones de dólares de la asignación externa -porque no hay el aporte fiscal- simplemente la obra pública no avanza.

¿Quién tiene que responder? El Gobierno Nacional. En definitiva se tiene que hablar con verdades. Si el Gobierno no quiere hacer, tiene que decir la verdad, porque a simple vista pueden creer que Yachay EP tiene 100 millones de dólares, pero en la realidad hay 77 millones de dólares inejecutables. Esta explicación la recibió, el Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner en la que se expuso la radiografía preocupante de cómo están las obras en la Ciudad del Conocimiento.

Las obras y su estado actual. En Yachay Ciudad del Conocimiento, hay 28 obras en total, distribuidas asi: 11 obras terminadas con el crédito chino, 4 obras del crédito chino sin terminar, 8 obras fiscales iniciadas y sin terminar (consultorías, liquidaciones) y los cinco edificios paralizados.

Entre las 28 obras están la Escuela del Milenio, el CIBV, el Instituto Superior 17 de Julio, la casona universitaria, los laboratorios, viviendas, vías, obras de infraestructura, etc.

La deudas. Lógicamente hay cuentas por pagar de cada una de las obras. De las obras terminadas hay una deuda por cubrir de USD 13,22 millones. De las obras iniciadas hay una deuda que alcanza los USD 18 millones de dólares. De las obras fiscales 8,34 millones de dólares.



Es decir que solo de las obras de infraestructura, sin tomar en cuenta los edificios, Yachay EP debe aproximadamente USD 40 millones. A simple vista, si por recusos fiscales hay USD 11,6 millones y a eso hay que restar los sueldos, más las cosas que se debe, ni siquiera se puede disparar lo fiscal que permita pagar lo que debe Yachay EP.