Unorcac impidió clausura de la hostería Cuicocha

Cotacachi. Un aparente proceso irregular en el comodato de la hostería Cuicocha a la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, Unorcac, sería el motivo para la clausura de este bien, así como las termas de Nangulví, que estaban a cargo legalmente de la Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo Cotacachi EP.

Ordenanza. Así lo dio a conocer Cecilia Cobos, vicealcaldesa de Cotacachi, quien explicó que existe una ordenanza en la cual en la Disposición General, tercera y cuarta, se establece que el Gobierno Municipal dona estos bienes a la Empresa Pública para que pueda administrarlos. “La disposición cuarta dice que en caso de que no cumpla con el objetivo inmediatamente entregará al Municipio los bienes donados. Con este contexto, el GAD, en la administración anterior y faltando un mes para acabar su periodo, da en comodato tanto Nangulví como la hostería de Cuicocha a la Unorcac pero no se hace el proceso legal pertinente”, explica.

Proceso legal. Este proceso, según detalló la vicealcaldesa, debía darse primero dando a conocer que la Empresa Pública no pudo dar cumplimiento a la administración de estas unidades de negocios para regresarlas al GAD y entonces ahí la Unorcac presentar su modelo de gestión para hacerse cargo. “Es tal cual un arriendo y la ley prohibe subarrendar, es más o menos así lo que sucedió. No se pueden tomar esas atribuciones”, enfatizó.

Importancia. Este es el sustento más grande que tiene la Empresa Pública por los turistas y porque así es como se sostienen también administrativamente las demás unidades de negocio que son en total cinco: la hostería de Cuicocha, termas de Nangulví, Yanayaku, Radio Municipal y la Hidroeléctrica.

Proceso. Es así entonces que se dio paso a un trámite administrativo para que regrese el bien. En este proceso se realizó la audiencia y el descargo de pruebas de las partes. Entre el martes y miércoles se llevó a cabo el proceso de clausura, el martes en Nangulví y ayer se tenía previsto hacerlo en Cuicocha, sin embargo, esto fue impedido y se espera que se dé paso a la medida cautelar con la Policía para seguir con el trámite. Mientras tanto las hosterías tanto de Cuicocha como Nangulví no atenderán al público.

Deudas. Cobos dijo que tiene conocimiento que no todas las 45 comunidades están de acuerdo con esta decisión y que otro de los graves errores está que tomaron los bienes sin inventario, activos ni pasivos y sin saber cuánto debe la hostería. “Nos llamaron diciendo que se debe de mantenimiento y lubricantes de las lanchas y que no les quieren pagar porque ahora es de la Unorcac y ya no de la Empresa Pública. Entonces había que recibir las cosas en orden”, dijo.

No están en contra. Cobos dijo que no se trata de que la Municipalidad está en contra la Unorcac, sino en contra del proceso que no fue legal.

“El presidente de la Unorcac jamás ha pedido una cita con al alcalde a tratar este tema”, dijo y añadió que no se oponen a que sea administrado por ellos. EL NORTE trató de comunicarse con el representante de la organización pero hasta el cierre de esta edición no fue posible entrevistarlo.