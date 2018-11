Imbabura tendrá una paralización a medias

Ibarra. Hasta las 14:00 de este miércoles 14 de noviembre, los representantes del transporte esperaron la presencia de Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, en la provincia de Imbabura.

Los dirigentes aseguraron que están abiertos al diálogo y que su única exigencia es que el representante nacional escuche sus pedidos, para que las cosas, en torno al transporte, mejoren en la provincia. Sin embargo Guzmán no llegó y hasta las 19:00, el paro se anunció para mañana jueves, desde las 00:00.

A esta paralización se unirían el transporte urbano, intracantonal, intraparroquial, intercantonal, escolar, carga liviana y el gremio del taxismo convencional y ejecutivo.

Medida. Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Taxistas de Imbabura, aseguró que el cierre de la vía se desarrollaría desde el redondel de González Suárez hasta la Y de Salinas.

Además mencionó que se cerrarían las vías de ingreso a Cotacachi, la vía a Urcuquí, la Panamericana Norte desde Ibarra hasta Antonio Ante y la vía de Santa Isabel.

“Todas las modalidades del transporte se han comprometido con sus bases para estar en esta movilización. No le tenemos miedo a ser detenidos, hemos hablado con la verdad y este es un tema netamente gremial, más no político. No afectaremos a la propiedad privada, pero sí reclamaremos nuestros derechos de pie; nos cansamos de suplicarles, rogarles e implorarles en reuniones, pero no existen resultados”, agregó Andrade.

El dirigente también aseguró que esta medida de hecho es únicamente responsabilidad de la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, como representante del ejecutivo en la provincia, ya que ella les convocó a la Fábrica Imbabura para mantener la reunión con el director de la ANT y el no acudió al llamado, en donde estuvieron aproximadamente 3 000 transportistas.

Declaración. La gobernadora de la provincia, Marisol Peñafiel, informó este miércoles que existe un plan de contingencia para precautelar por la seguridad de la ciudadanía.

Además mencionó que las cooperativas Flota Imbabura, Imbaburapac, Andina, Los Lagos, Urcuquí, Cotacachi, Otavalo, Turismo, 6 de Julio, Valle del Chota y las uniones de transporte Imbabura y Taxis Otavalo, no se unirán a la paralización y comprometieron su asistencia a una reunión, mañana, con autoridades nacionales en Quito, en donde podrán dar a conocer sus demandas sobre la transportación.