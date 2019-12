Último día para revisar y matricular su vehículo

Ibarra. A cuatro días de que finalice el 2019, la atención en el centro de revisión y matriculación vehicular de la Empresa Pública de Movilidad (EPM) transcurrió normal.

Ayer las filas de vehículos avanzaban sin contratiempos y los usuarios, quienes no alcanzaron a realizar el trámite de revisión y matriculación, dentro del plazo de calendarización, se apuraban ordenando los papeles para ser atendidos, en el menor tiempo posible y no pagar una multa.

Cristian Ayala, uno de los usuarios que esperaba en la fila de la revisión obtuvo su turno para las 10:30 y en aproximadamente 20 minutos su vehículo pasó al patio para los chequeos correspondientes.

Los usuarios indicaron que desde temprano no tuvieron problemas con aglomeraciones y su trámite transcurrió normal.

Detalles. Jimmy Acosta, gerente de Gestión Vehicular de la EPM indicó que durante diciembre no han tenido inconvenientes, como suele pasar en otros meses y que se ha atendido en un porcentaje del 50% menos de lo esperado. No se ha podido determinar una razón especifica sobre esto.

Trámites. Acosta explicó que una de las principales causas de esta menor demanda podría ser que el trámite de la matriculación del automóvil se realizó en otras provincias, en donde el control es netamente visual y no se realizan controles exhaustivos.

Por esta razón la EPM decidió atender hasta el viernes 27 de diciembre, hasta las 17:00, ya que el lunes y martes será feriado.

No habrá ninguna extensión de horarios, ni tampoco se trabajará el fin de semana.

Números. “De todo el parque automotor que existe en la Mancomunidad del Norte casi un 80 % de vehículos ya cumplió con el trámite previsto”, agregó.

En números se conoce (con cierre hasta el 26 de diciembre) que aproximadamente 15 000 vehículos faltan de matricular.

Otras de las causas de esta ausencia de usuarios, según indicó el Gerente, podría ser que se cambiaron de domicilio o compraron otro vehículo.

En el 2020. Acosta manifestó que las actividades normales, en el establecimiento, arrancarán el 2 de enero, sin embargo, como se trabaja de manera coordinada con el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI) al público se atenderá desde el 13 de enero. El gerente además aclaró que durante enero se implementará el proceso de matriculación en flota.

Es decir, los vehículos de transporte público, escolar, interprovincial, urbano, carga liviana y pesada podrán desde mediados de enero gestionar el trámite correspondiente para tener sus unidades en regla, a comienzos del 2020.

Turnos. Como se conoce, desde febrero arrancará la matriculación y revisión vehicular para los automóviles cuya placa termine en el número 1 y así paulatinamente, con cada mes.

Con respecto a los inconvenientes registrados a mediados de este año, debido a la falta de turnos para los usuarios que ingresan a través de su sitio web, explicó que son problemas aislados y que se han emitido la mayoría con normalidad.

“Hemos tenido casos en diferentes semanas en el que usuarios has cogido turno para una hora y no han asistido”. Según detalles de la EPM se han perdido diariamente un promedio de 20 turnos de personas que no han acudido a la cita respectiva.

Multas. Las personas que no acudan a matricular su vehículo este año, deberán esperar hasta febrero para realizar el trámite.

Al valor que debe cancelar por su matricula tendrá que sumarle una multa de 25 dólares. Si el retraso supera el año calendario, se deberá pagar otros 25 dólares pero a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).