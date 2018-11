Transportistas no levantarán medida hasta que autoridades atiendan su llamado

Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Taxistas de Imbabura, dijo en entrevista a EL NORTE que los transportistas se encuentran totalmente unidos y desmintió lo que Marisol Peñafiel, gobernadora de Imbabura, había dicho sobre una división.

Detalló que no levantarán la medida de hecho hasta que no vengan las principales autoridades como son Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, ministro de Transporte y Obras Públicas así como el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, pues afirma que les mintieron sobre un posible diálogo y no se han pronunciado al respecto.

Explicó que no es un acto de vandalismo pues “como ustedes ven la manifestación es en forma pacífica, no estamos quemando llantas ni ningún otro acto. Estamos cansados de hablar y que no nos atiendan. Queremos decisiones”, dijo e hizo un llamado a las autoridades competentes para que acudan al diálogo pues enfatizó que no procederán negativamente.

En este momento la vía en San Antonio está bloqueada y quienes ingresan en sus autos se están desviando al ingreso del Periférico Sur.

Ana Viteri, capitán de la Policía Nacional, dijo que están velando por la seguridad y se encuentran en distintos puestos desde las 04:30 de este jueves y continuarán hasta que se levante la medida de hecho.

En las vías de ingreso a la ciudad y dentro de la misma las personas han optado por caminar para llegar a sus lugares de trabajo mientras que algunos estudiantes regresaron a sus casas pues las clases están suspendidas. En Ibarra no está disponible el transporte público de ninguna modalidad.