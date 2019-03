Conozca quiénes han sido los rectores de la Universidad Yachay Tech

Urcuquí/Ibarra. Desde que inició sus labores académicas en 2014, la universidad Yachay Tech, ha tenido un total de seis rectores, el último en ejercer el cargo es Eduardo Ludeña.

El funcionario se posesionó como nuevo rector en marzo del año pasado y según un comunicado oficial de la universidad, el Pleno de la Comisión Gestora aceptó la renuncia de Ludeña el miércoles 27 de marzo de 2019.

“Se resolvió aceptar la renuncia de Eduardo Ludeña al cargo de Presidente de la Comisión Gestora, con motivo de su titularización como docente a tiempo completo y conforme a lo que manda la Ley, y designar en su reemplazo a Spiros Agathos, quien ejercerá las funciones de rector de la universidad, de conformidad con el artículo 11 literal a) del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora”, dice el comunicado emitido por la universidad.

Apoyo. La renuncia y el cambio del nuevo rector también lo confirmó el gobernador de Imbabura, Galo Zamora.

Informó que como imbabureño y catedrático universitario, “nosotros apoyamos a una universidad que tiene un talento humano tan calificado como en estudiantes y docentes”.

Aseguró que los mejores estudiantes se encuentran en esta universidad, que han sido parte del grupo de alto rendimiento y que cuentan con diploma internacional.

Además, añadió que de los 171 docentes de la universidad, 121 tienen título de PhD.

El Gobernador se comprometió una vez más para seguir apoyando el proyecto Yachay ‘Ciudad del Conocimiento’.

Así mismo indicó que la buena noticia que se dio en estos días es que Yachay no va a morir y los recursos llegarán a partir del mes de agosto. Aunque no precisó el monto exacto de los recursos, pero sí de que hay millones de deudas, Zamora mencionó que “seguiremos apoyando para que esta universidad no se quede solamente en entrega de títulos de tercer nivel, el objetivo es que sea una institución de posgrado en donde se formen los nuevos PhD, eso es lo que queremos y seguro lo vamos a lograr”, dijo el Gobernador.