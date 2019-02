“El recorte fue muy grande y espero que se revierta...”

Ibarra. El rector de Yachay Tech, Eduardo Ludeña, remitió una carta a diario EL NORTE.

Con preocupación he advertido que en la edición de diario EL NORTE del jueves 21 de febrero publica: “Yachay Tech podría cerrar sus puertas” (estas comillas no constan en el titular de EL NORTE), con una foto de quien suscribe, Eduardo V. Ludeña, rector de la Universidad. El titular junto a mi fotografía induce a pensar -erróneamente- que dichas declaraciones son mías, sostiene.

NOTA DE REDACCIÓN. El titular en portada impresa, NO ESTÁ ENTRE COMILLAS, por tanto no se atribuye a nadie en particular.



Lamentamos que el señor rector crea -aquí sí, equivocadamente- que se atribuye un titular porque a su lado está su foto. Para ello, le invitamos a que se remita a leer el pie de foto adjunto que ahí sí hace relación a la autoridad que dice: “El rector de Yachay Tech, Eduardo Ludeña (Foto), remitió una carta al presidente Lenín Moreno, confiando en soluciones”.

Con todo el respeto, al buen entendedor...

Más de la entrevista. Señala en el documento, que “es necesario aclarar a la comunidad universitaria y a la población en general que jamás he manifestado que la universidad corra el riesgo de cerrar sus puertas”.

El rector Eduardo Ludeña, remite las preguntas del periodista y las respuestas del rector, “en su parte pertinente”. Atendemos el pedido de la autoridad universitaria de ampliar lo que dijo en la edición del jueves 21 de febrero, en donde como se comprobará sí precisa que: “Si la universidad no tiene para pagar los sueldos, entonces en agosto se cierra la universidad”. Aquí lo solicitado:

¿Cuál es la radiografía de Yachay Tech? En este momento tenemos un déficit del 20% con respecto al presupuesto que se ejecutó en el año 2018 y un déficit del 26% con respecto al presupuesto que pedimos nosotros al 2019. Si no se compensan estas cantidades que han sido mermadas LA UNIVERSIDAD PODRÍA FUNCIONAR NADA MÁS QUE HASTA AGOSTO.

¿O sea que podría estar cerrando las puertas la Universidad si no hay los recursos? SI NO HAY LOS RECURSOS LA UNIVERSIDAD PODRÍA PAGAR ÚNICAMENTE HASTA AGOSTO Y FUNCIONAR CON TODOS SUS GASTOS HASTA MAYO... El recorte fue muy grande y este es un recorte que esperamos que se revierta porque es una decisión tomada DE UNA MANERA BUROCRÁTICA POR EL GOBIERNO y no es una decisión política -espero- porque lo importante es que estas decisiones se toman en base al histórico de la ejecución del presupuesto. Históricamente la ejecución del presupuesto fue del 67%, significa que de cada USD 100 se ejecutaron USD 67 (...) en el 2018 ejecutamos en el 96%.

El sentimiento de los imbabureños es que Yachay no desaparece... No desaparece.

Yachay Tech se defiende, hay que convocar a los imbabureños. La primera cohorte se gradúa en julio. Son los primeros 64 estudiantes. SI LA UNIVERSIDAD NO TIENE PARA PAGAR LOS SUELDOS ENTONCES EN AGOSTO SE CIERRA LA UNIVERSIDAD, y entonces las cohortes que vienen no tendrían ese beneficio de graduarse en YT. Pero yo lo veo esto como una posibilidad demasiado pesimista y que prácticamente no existe... porque tenemos el apoyo de los asambleístas de Imbabura, de muchísima gente, del Vicepresidente de la República y diferentes estamentos del gobierno que manifiestan esto: que tenemos un apoyo.

Nos da escalofríos pensar que Yachay Tech puede cerrar las puertas. No, yo estoy totalmente convencido de que eso jamás ocurrirá, porque el gobierno tiene gente inteligente que entiende y comprende la importancia de Yachay Tech...