Proveedores dicen que son ‘burlados’ y exigen pagos por obras en la Ciudad del Conocimiento

MANIFESTACIÓN CONTRA CHINOS

A finales del año pasado, el grupo de proveedores afectados que aún no cobran de las empresas chinas y CLY, hicieron su primera manifestación en las instalaciones ubicadas en Chaltura (FOTO), donde se encuentran los representantes de Gezhouba. Desde ese momento, ellos empezaron a exigir el dinero que aún no reciben por las diferentes obras que han ejecutado en la Universidad Yachay Tech, entre ellas los multifamiliares San José y el Centro de Salud, dos proyectos que aún no son inaugurados oficialmente. 10 millones 467 mil 264 dólares pagó la empresa china Gezhouba a CLY, es decir, hasta la planilla 17, de 26 existentes, se afirmó. El proyecto tiene una inversión de USD 13 millones 437 mil 283 con 83 centavos, mientras que la deuda es de 2 millones 970 mil 018 dólares. Son casi USD 3 millones que no han sido cancelados desde enero hasta la fecha, según los enojados y cansados proveedores.