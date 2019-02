Centro de Salud en Yachay es una obra terminada, pero con deudas a proveedores

Urcuquí. 4 millones de dólares es la inversión que la empresa pública Yachay hizo para la construcción del centro de salud tipo B ‘Juan Martín Moreira’.

La obra, ubicada en la denominada ‘Ciudad del Conocimiento’ será entregada oficialmente al Ministerio de Salud Pública el próximo 26 de marzo.

La infraestructura está totalmente terminada y el equipamiento está listo. Por ahora el personal de la empresa pública se encuentra haciendo limpieza de las áreas que conforman esta casa de salud.

Pero a pesar de que la obra ya está terminada el acceso aún es complicado, ya que la vía es de tercer orden y actualmente un equipo de profesionales se encuentra trabajando en la colocación del alcantarillado.

Mario Chacón, director de servicios de Yachay EP, explicó que se ha coordinado con el Ministerio de Salud Pública para hacer la entrega del bien con todos los servicios básicos.

Proceso. Dentro de este proyecto existe un problema económico para quienes fueron parte de la construcción, así lo confirmó Alfonso Echeverría, presidente de la empresa EICONS.

Echeverría comentó que en junio de 2018 junto a otros contratistas fueron convocados por representantes de la empresa china Gezhouba para terminar los trabajos en la infraestructura.

Señaló que culminaron en 10 días lo que faltaba de la obra. “En mi caso, costaba 80 mil dólares y gastamos de nuestros bolsillos en equipos, materiales, herramientas y una vez terminada la obra no nos dieron nada”, mencionó.

Aseguró que junto a otras personas perjudicadas decidieron cortar la energía y llevarse los equipos en octubre del año pasado, ya que el trabajo no había sido cancelado.

Echeverría indicó que los representantes de la empresa china volvieron a hablar con ellos y firmaron un acuerdo de pago.

Se cumplió el plazo el 29 de enero de este año y según el presidente de EICONS aún no han recibido ningún dinero.

“Estamos con una denuncia penal en la fiscalía porque realmente es un delito de estafa, ellos nos citan, nos engañan, nos ofrecen, nunca cumplen, nos firman dos actas, acuerdos de pagos y tampoco cumplen”, dijo Echeverría.

El perjudicado por el pago de este proyecto mencionó también que no permitirán que haya una estafa, es por eso que cuentan con un trámite judicial para retirar los equipos que están en el centro de salud y cobrar daños y perjuicios.

En cuanto a la inauguración que está prevista para las próximas semanas, Echeverría anunció que no dejará que esto suceda porque “se están llevando mi plata, pero si a mi me pagan, entrego cualquier cosa, sino solicitaré una autorización judicial para poder sacar mis cosas porque no puedo entregar algo que no me han pagado”.

Representantes de una empresa quiteña también han sido perjudicados. Según Echeverría que les adeudan 60 mil dólares.

Manifestó también que tienen previsto ir hoy a Yachay EP para volver a solicitar el pago por parte de la empresa china.

Áreas. 17 áreas son parte de este centro de salud que otorgará prestación de primer nivel en promoción de la salud; prevenciones de enfermedades; rehabilitación; cuidados paliativos; inmunizaciones; odontología, medicina general, familiar; psicología, ecografía; laboratorio; obstetricia y tiene una población asignada de 17.328 habitantes.