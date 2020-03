Mujeres que se destacan en el sector cementero

Ibarra. Destacamos el aporte de valiosas mujeres que trabaja en el sector cementero como Unacem Ecuador, que con su labor diario aportan al desarrollo del país. Patricia Garzón, Silvana Báez, Mireya Martínez y Andrea Calderón, forman parte de importantes proyectos dentro de esta empresa.

Mujer de retos. Patricia Garzón, otavaleña, licenciada en Comercio Exterior, tiene 41 años. Está casada y tiene dos hijos. Trabaja en Unacem Ecuador desde hace 18 años y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de coordinadora de bodega desde el

2019. Inició su trayectoria en la empresa como asistente de adquisiciones y para llegar a su nuevo cargo pasó por varios retos, que le dejaron profundas satisfacciones.

“La oportunidad de crecimiento que la empresa me ha dado evidencia el deseo de empoderar a las mujeres para que asuman este tipo de cargos tradicionalmente

ocupados por hombres. Asumir este reto me llena de orgullo, salí de la zona de confort para dar lo mejor en mi nuevo puesto de trabajo”, agregó.

El apoyo de su familia ha sido un pilar fundamental para el cumplimiento de sus metas.

Patricia siempre ha contado con el respaldo de su esposo e hijos y de sus padres,

quienes han estado siempre alentándole para que siga adelante y conquiste más

objetivos profesionales.

Ambientalista. Silvana Báez, Coordinadora de Ambiente Operativo, es responsable en Unacem Ecuador de los procesos para cumplir con estándares nacionales e internacionales. “Nuestro rol principal es que el sistema ambiental cumpla con la normativa legal vigente e innovar con proyectos de producción más limpia”, destacó Sil-vana.

Inició su vida profesional a los 21 años, como pasante del área de Ambiente.

La empresa le brindó la oportunidad de crecer hasta convertirse en la coordinadora de esta área.

“Al inicio no fue fácil. Sin embargo, he demostrado que una mujer puede ser capaz de trabajar en el sector industrial y eso me llena de orgullo”, puntualizó.

Conocimiento. Mireya Martínez, Ingeniera Civil experta en estructura y Jefe de Asistencia Técnica de Unacem Ecuador, es quien asesora a los usuarios finales en el uso de cemento para el desarrollo de hormigones; así ellos pueden garantizar obras de calidad que perduren en el tiempo.

Asesorías e investigaciones para obras emblemáticas como el Metro de Quito o el Puente sobre el río Chche (Ruta Viva, Quito) son trabajos que engrandecen el historial de Mireya, una mujer que imparte sus conocimientos con distribuidores, universitarios, arquitectos y maestros albañiles.

“Cuando me involucré en el mundo de la ingeniería civil quedé encantada. El tema de las grandes estructuras llegó a convertirse en mi gran pasión. Inicié la universidad con seis compañeras y culminé siendo la única mujer graduada. No conozco de otra colega que brinde asesoría en dosificaciones para que el hormigón alcance la resistencia adecuada”, destacó.

Rompe barreras. Andrea Calderón (40 años) es Ingeniera Comercial y se desempeña desde hace tres años como Coordinadora de Distribución y Despacho en el Departamento de Logística y Transporte de Unacem Ecuador.

“Tengo a cargo un equipo de seis personas y la relación diaria con más de 200 proveedores de transporte y 250 conductores contratistas. Soy responsable de las entregas de cemento a nivel nacional, para que lleguen de forma segura y a tiempo hasta los centros de distribución y venta de nuestros clientes. Es un cargo de mucho peso y sobre todo de mucho profesionalismo, no puedo permitir que nada salga mal”.

“ He comprobado que todos podemos hacer de todo, luchemos por nuestros sueño”, concluyó nuestra homenajeada.