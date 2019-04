$!Proyecto Llurimagua, entre tensión y dudas

“MINERÍA NO ES BIENVENIDA”: PÉREZ

El dirigente Polibio Pérez, quien triunfó en las elecciones del pasado 24 de marzo para captar la presidencia de la Junta parroquial de García Moreno, dijo que la minería no es bienvenida y que es mentira la socialización supuesta de la ENAMI-EP con pobladores y dirigentes de la zona de Intag. “Yo mantengo mi posición. De acuerdo como está el proyecto diseñado desde el gobierno nacional, a partir del 15 de mayo, el proyecto Llurimagua se para”, afirmó. “Mentiras”. Han hecho uso y abuso, mentira tras mentira del famoso plan de inversión para García Moreno y no está contemplado en ninguna fase y lo que es más, este proyecto está lleno de irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado y eso todavía no se ha resulto y no se sabe qué va a pasar, aseveró Pérez. “No hay claridad”. Nosotros necesitamos transparencia y que se diga la verdad, porque si no es así, lamentablemente este proyecto se lo va a parar, dijo el dirigente, al mencionar que se está haciendo una ronda de reuniones con las comunidades. “Así como están las cosas, yo como autoridad electa, he mencionado y lo ratifico que se parará el proyecto, porque no hay claridad ni del gobierno, peor de las empresas. El viceministro miente cuando habla de un proyecto que abarca Junín, Cerro Pelado, Barcelona y Chalguayaco Alto, eso no es así... está asentado en García Moreno y cualquier acuerdo debe ser a nivel de parroquia”.