La niña que no siente dolor necesita ayuda

Cotacachi. La vida de Ya-rina Guandinango se ve más limitada en los últimos dos años. Ella, a sus nueve años de edad, es la única persona en el Ecuador que tiene insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, una enfermedad considerada como rara y catastrófica que se origina desde el momento de la concepción y que no le permite sentir dolor de ningún tipo.

Familia. Silvia Bonilla y Patricio Guandinango, padres de Yarina, son quienes cuidan de la menor casi las 24 horas del día.

La madre de la niña asegura que la jornada diaria empieza a las 05:00. “A esa hora me levanto para preparar el desayuno de mi hija mayor y luego atiendo a Yarina. Le aseo, cambio y le doy su medicina”, dijo la joven madre señalando un sinnúmero de medicamentos que se encontraban sobre una pequeña cómoda ubicada en la habitación de piso de cemento en donde también hay dos camas, en una de ellas descansa Yarina.

Los miembros de la familia han tenido que adaptarse a la enfermedad de Yarina. Sus padres han tenido que dedicar el tiempo completo a su cuidado. Actualmente son beneficiarios de un bono del programa “Joaquín Gallegos Lara”, que impulsa el gobierno central, pero aseguran que los 240 dólares ‘solo sirven para los gastos de la menor’. Actualmente la familia se sostiene con la crianza y venta de animales menores.

El Caso. A Yarina le detectaron la enfermedad cuando tenía 6 meses de edad. Byron Albuja, médico pediatra del Hospital San Luis de Otavalo explicó que la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis es ‘una enfermedad genética que se origina desde la concepción materna. El padre y la madre tuvieron un gen que estuvo afectado y es portador de la enfermedad. Esta enfermedad tiene una prevalencia de uno entre 125 millones de personas en el mundo”, explicó Albuja.

En el país este es el único caso registrado. El pediatra explicó que se ha podido hacer “un estudio genético entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Técnica Equinoccial con si centro de genética, el mismo que permitió determinar al daño genético que se produce en un gen llamado NTRK1, el mismo que provoca que la piel no tenga sensibilidad. Esto hace que la niña no sienta dolor, no siente frío ni calor. La niña se automutila, se automutila la lengua, hemos tenido problemas serios porque ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente del maxilar. Como no siente dolor, la niña se ha lastimado los ojitos y últimamente hemos tenido problemas con fracturas. El dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo y esto es lo que Yarina no tiene”, explicó Albuja.

Dificultad. La esperanza de vida, en estos casos, puede ser menor de tres años. La detección temprana de la enfermedad de Yarina le ha permitido recibir atención del Ministerio de Salud y poder sobrellevar esta, con muchas dificultades, su vida. Los padres de la menor esperan poder seguir cuidando de su pequeña hija pero actualmente necesitan del apoyo de instituciones y personas de buen corazón. “Desde que mi hija empezó a fracturarse los huesos tenemos que tener más cuidado.

Cualquier golpe le puede ocasionar una fractura. Esperamos que nos ayuden a adecuar nuestra pequeña vivienda. Queremos instalar algún material que absorba los golpes en el piso y paredes y así evitar que Yarina se haga más daño”, dijo su papá.