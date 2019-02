Hidroequinoccio EP, tiene ¡... 111 planillas no pagadas!

Urcuquí. “La falta de pago de la empresa pública Yachay EP a Hidroequinoc-cio EP por concepto de servicios de fiscalización de obras, ha ocasionado graves perjuicios económicos a más de 40 familias de profesionales ecuatorianos que no han recibido sus salarios desde el mes de enero de 2017. El monto adeudado asciende a 634 mil 451 dólares que corresponden a 111 planillas de fiscalización de los trabajos realizados por la empresa china Gezhouba Group Com-pany”. Esa es una de las conclusiones que constan en un documento, a través del cual se evidencia una nueva deuda en el marco de las obras ejecutadas en la Ciudad del Conocimiento Yachay.

11 componentes. EL NORTE dialogó con el ingeniero Wilson Dueñas Marín, representante de la empresa pública Hidroequinoccio, quien comentó que la empresa fue contratada en el mes de diciembre de 2016 para fiscalizar parte del programa de infraestructura Fase 1 de Yachay.

Este programa contiene 11 componentes que son ejecutados por la empresa china Gezhouba, tres de los cuales fueron fiscalizados directamente por Yachay EP y a Hidroequinoccio se le encargó la fiscalización de seis componentes.

De lo que se conoce, tres componentes NO SE INICIAN HASTA EL MOMENTO.

¿Falta de gestión? De los componentes que nosotros fiscalizamos, dijo el ingeniero Dueñas, uno no se inicia todavía “porque es lamentable decir, que ni la administración anterior de Yachay EP ni la actual, han podido resolver un problema tan simple como es la expropiación de los terrenos donde se iba a ubicar la planta de tratamiento de agua potable para la Ciudad del Conocimiento”.

El proceso de expropiación, como es lógico, no puede demorarse tres años y así ha ocurrido lamentablemente, “y yo sí diría por falta de gestión, porque no se puede entender que no se resuelva un problema en tres años y en dos administraciones y la planta de tratamiento de agua potable para la Ciudad del Conoci-miento hasta ahora no se inicie”, dijo Dueñas, al agregar que se están construyendo las redes de distribución del sistema de agua potable. Se tiene ya la conducción y algunos tanques reservorios para la entrega del agua a la ciudad, pero no se tiene resuelto todavía ni la propiedad del terreno donde se va a ubicar la planta de tratamiento, señaló Dueñas.

Los componentes Fase 1. Hidroequinoccio inició su contrato de fiscalización en enero de 2017.

- El componente 1 se refiere al sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.

- El componente 2 es la planta de tratamiento de agua potable.

- El componente 3 es la construcción de un Centro de Salud tipo B que está terminado y equipado, pero que no ha sido pagado ni a la contratista ni a la fiscalización.

- El componente 4 es el conjunto de viviendas San José, en donde hace pocas semanas hubo un plantón de los proveedores de uno de los subcontratistas que reclamaban por el pago.

El conjunto de viviendas multifamiliares San José comprende 13 bloques de departamentos para estudiantes (6 de estos bloques han sido ya entregados en el mes de mayo de 2017 y están actualmente ocupados por los jóvenes estudiantes).

- El componente 5 que también fue ejecutado por la empresa china Hezhouba corresponde al Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), obra que está terminada y fue fiscalizada por Yachay EP.

- El componente 6 corresponde a los laboratorios para docentes E2 y E3 que fiscalizó Hidroequinoccio. Esta obra la construyó Gezhouba a tráves de un un subcontratista (Construc-tora Río Amazonas).

Está terminada y equipada, los estudiantes realizan sus prácticas de laboratorio ahí, pero es otra obra que tampoco ha sido pagada.

En este componente se deben planillas desde septiembre de 2016 a la empresa contratista y, a Hi-droequinoccio, desde enero 2017 hasta octubre de 2017 en que la obra se terminó.

El monto que Yachay EP a-deudaba a la empresa Gez-houba hasta febrero de 2018 era de más de 28 millones de dólares.