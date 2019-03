Gringo Pepe: “Mi espíritu está en la selva”

Las vías requieren tratamiento

Llegar hasta Cielo Verde o hasta la misma central hidroeléctrica Manduriacu se complica por las condiciones de las vías: polvorientas, con grandes huecos y con ciertos derrumbes que, felizmente, cuando fuimos, no impedían el paso vehicular. Las autoridades de Imbabura y el Gobierno Nacional deberían atender con mayor urgencia la vía que conecta a varias poblaciones, recintos y potenciales lugares turísticos. Se podría decir que en la vía Cotacachi-Apuela, la carretera no es dificultosa, pero desde Apuela hasta Cielo Verde es evidente que no existe ningún tratamiento. No olvidemos que la extensa zona de Intag posee una alta productividad. En la gran cantidad de fincas se produce de todo, tanto en ganadería como en agricultura, pero lastimosamente, por la falta de facilidades para sacar los productos, muchos se dañan en el mismo sitio. Esta foto de Eduardo Celi, muestra a dos niñas de la zona luego de hacer su Primera Comunión, caminan en medio de la polvareda y el ruido de las motos y los carros.