Faltan USD 4.5 millones para concluir proyectos señala Gerente de Yachay EP

Urcuquí. La gerente de la empresa pública Yachay, Liliam Figueroa, aseguró que la institución y la universidad continuarán. Se prevé que la empresa se enfoque en el tema productivo de las tierras y la universidad hacia investigaciones.

¿Cómo se dio su designación a la gerencia de Yachay EP? Ingresé a la empresa como técnico del área comercial de Inteligencia y Estrategia de Mercados. Me desempeñé como directora encargada de esta área, luego me titularizaron como directora del área comercial y en marzo 15 me delegaron como gerente general subrogante de la empresa nombrada en directorio.

¿Cuentan con los recursos para llevar a cabo los proyectos?

La empresa pública ha gestionado a través del Ministerio de Finanzas con el apoyo del Gobierno la asignación de recursos para concluir con los valores pendientes que teníamos en planillas.

¿Qué pasa con las obras?

Las obras que están iniciadas deben culminar. En estos momentos estamos trabajando en eso, no era simplemente la necesidad de la empresa solicitar recursos, pues hemos visto de manera creativa generar nuevas intervenciones que aporten a las edificaciones que ya están dadas.

¿Cuál es el rubro que faltaría para terminar las edificaciones? Tenemos varias edificaciones como la de Senescyt, que es lo que la Universidad necesita para atender la demanda y posiblemente abrir otras carreras. Se está gestionando la asignación de recursos. Hace falta cerca de 4.5 millones de dólares.

¿Se está utilizando el Súper Computador? Estamos trabajando con la Universidad Yachay Tech en algunos proyectos. Ellos han accedido al Súper Computador y están corriendo proyectos, pero adicionalmente hemos hecho acercamiento con INAMHI e INEC con la finalidad que el Súper Computador, al ser una infraestructura del Estado, sea aprovechada en primera instancia por entidades del Gobierno.

¿Yachay tiene recursos suficientes para continuar los proyectos? Sí, tenemos que buscar, gestionar con otras instituciones, incluso queremos ver con empresas privadas interesadas en correr procesos.

¿Cuál es su misión y visión? Tenemos que buscar la productividad de la empresa a través de poner en valor la tierra como un bien productivo. Creo que deberíamos ponernos la camiseta del país para un beneficio también de la provincia.