Expoferia genera criterios divididos entre ciudadanos

Antonio Ante. Un aproximado de 75 mil visitantes registró el cantón textilero durante la expoferia de colores, así lo dio a conocer Jesús Vaca, presidente de la Federación de Instituciones Artesanales Profesionales de Antonio Ante.

A pesar de que hubo acogida por la ciudadanía, Catherine Vega una de las expositoras, aseguró que se sintieron afectados económicamente, “no pudimos recuperar ni si quiera el valor del stand (USD 200)”.

Para ella, uno de los problemas fue la falta de publicidad en medios de comunicación.

Además, agregó que no se pueden analizar estadísticas porque no se registró la entrada de los usuarios. Catherine indicó también que no hubo la señalética necesaria para que los turistas se guíen hacia el nuevo espacio en la plaza Libertad, ya que anteriormente esta feria se desarrollaba en el parque.

Expresión. Para Miriam Amaguaña, otra de las expositoras, fue un error que la expoferia se la realice en la plaza Libertad, “no hubo el debido proceso para informar y hacer la publicidad sin afectarnos a nosotros”. Como artesana, aseguró que se sintieron afectados también porque no llegaron los usuarios a sus puestos. “No tuvimos el respaldo, estábamos aislados de todo eso”, dijo.

Por su parte Jesús Vaca aceptó que hubo ciertos errores, pero añadió que los pequeños textileros vendieron, aunque lo mismo pasaba cuando estaban en el parque, donde solo un grupo salía beneficiado. Sin embargo, en representación de un grupo de artesanos, Miriam ratificó en que faltó más apoyo.