Exalcalde Jomar Cevallos llama “miope” a Auki Tituaña

Cotacachi. El exalcalde Jomar Cevallos, estuvo ayer en ENtv y dio su versión respecto a lo que él considera “pago de favores políticos” en torno a lo que sucede con el transporte terrestre público local.

Problemas. Cevallos explicó que desde el 2014 las competencias de tránsito pasaron a los GAD que en el caso de Cotacachi, dijo Jomar Cevallos, nos pasan con problemas del transporte intracantonal, porque ya no existe el transporte urbano. Acusó al coordinador de Movidelnor y al técnico en Cotacachi de no tener el conocimiento porque no son de la localidad y “el alcalde tampoco conoce de todos estos cambios que han sufrido las leyes”, dijo.

Cevallos, citó varios problemas que asumió cuando administraba el cantón y nosotros, dijo resolvimos esos casos. “La única compañía que hemos creado nosotros de carga liviana en Apuela es de camionetas”, precisó.

Inconformidad. En días anteriores, el abogado Juan Andrade, también se refirió al tema de transporte en Cotacachi y solicitó al alcalde Auki Tituaña que el estudio realizado en 2010 sea actualizado a la fecha, porque la posible aprobación de una nueva compañía “que no cumple con los requisitos que señala la ley”, ya preocupa e incomoda a las operadoras de transporte del cantón, afirmó.

En relación a este inconveniente generado, Jomar Cevallos, plantea que se una Transolnor a la Cia. Valle de Intag y ahí se acabaría el lío, también que la Valle de Intag se una con la Cotacachi y 6 de Julio, muy parecido a lo que tiene la Imbaburapak, es decir una misma compañía para diferentes rutas, “pero no se aceptó y esa ocasión el abogado de Movidelnor actuó mal y en la actualidad tampoco han hecho nada en ese sentido”.

Favores y acuerdos. Dijo que el diálogo es la opción, pero al técnico, que es extranjero, le están pidiendo la renuncia “y hay una miopía en el alcalde Tituaña. Anteriormente el coordinador de Movidelnor, de apellido Scacco, no duró ni 15 días y es porque no tiene el conocimiento”. Son favores políticos cuando esto hay que solucionar de forma técnica, afirmó.

Sería bueno que vengan los de Transolnor y digan qué acuerdos tienen con el señor Tituaña, porque cuando estábamos en campaña electoral ellos no quisieron apoyarnos porque nosotros no dábamos paso a sus pedidos e incluso hicimos llegar una comunicación a Movidelnor”, aseguró el exalcalde.

En agosto de 2017, todos los transportistas y las organizaciones dijeron que no se requiere otra Cia intracantonal. Al ser preguntado sobre los favores políticos, dijo que la cooperativa Otavalo y la Imbaburapak tienen que responder qué acuerdos tienen con el señor Tituaña, igual Transolnor y la cooperativa de taxis de Cotacachi.

En las Golondrinas. Jomar Cevallos, citó las tricimotos en Las Golondrinas “que Tituaña les da permiso para que puedan laborar ilegalmente porque allá están homolgándose 20, porque el señor Tituaña aceptó que trabajen con el sello del movimiento ‘Concertación’ en la moto”.

Ahora se están haciendo Cia. pero para darles el permiso se les exige que se llamen “Cooperativa de moto taxis Auki”, pese a que no hay cupos... es terrible, puntualizó Jomar Cevallos.