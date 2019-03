El ‘gringo Pepe’, el ocaso de una leyenda

Su vida se apaga. Volví a ver al gringo Pepe a los tantos años y todavía lúcido pero agobiado, irradia humildad. A su casa ya no se llega caminando por esos lodazales y a lomo de mula como en otras épocas. Él ha reconocido que no se siente con el ñeque y la vitalidad que antes tenía.

En el preferido rincón del gringo Pepe, en la hacienda “La Conquista”, EL NORTE dialogó con Katy Yanouch, su hija, que está al cuidado de su padre.

¿Cómo te sientes al ver a tu padre? Siento un inmenso dolor, nosotros nos acostumbramos a un guerrero y verle así tan mal, decaído, me duele mucho. Es impresionante ver cómo las personas nos vamos acabando con el tiempo.

¿Hablas con él? Es como si se acabaran las ilusiones. Pienso que mi papá tiene bastante depresión en el fondo, porque siendo tan fuerte, descomplicado y verle ahora que no puede ponerse en pie se siente mal y dice que quiere ya morirse.

¿Quién asumirá el rol? Todos asumimos el rol de él, porque una sola persona es imposible.

¿Te dice algo? En el fondo no sé qué siente su corazón, no puedo ver su mente, pero si me cuestiono cómo es verle a un guerrero en el ocaso. Mi papá ha seguido luchando contra la muerte, pero no sé hasta cuándo...