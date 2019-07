Cuatro gobernadores en Imbabura en dos años del presidente Moreno

Ibarra. En medio del estado de excepción, decretado por el Presidente de la República, el exalcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, asume la Gobernación de Imbabura.

“Este momento es el adecuado para asumir el reto, sabiendo que este problema (minería ilegal) viene arrastrándose hace años atrás. La situación estaba fuera de control”, enfatizó tras la reunión del Comité de Operaciones Emergentes, COE, que convocó tras la declaratoria del estado de excepción.

Sobre cambios de autoridades. Castillo manifestó que no le corresponde juzgar sobre la inestabilidad del cargo en la Gobernación de Imbabura.

Sobre acercamientos con las autoridades cantonales, como la alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, la autoridad provincial enfatizó que “ninguna bandera política está por sobre la Bandera de Ecuador, así que gustoso de trabajar con todos los actores parroquiales, cantonales y provinciales”, finalizó ¡el gobernador Álvaro Castillo en diálogo con Diario EL NORTE.

Paolina Vercoutère, 6 meses en el cargo

Inició funciones en junio hasta diciembre de 2017. “Hay tantos problemas en la provincia que uno no puede enfrascarse en el conflicto de un lado y de otro, por eso es necesario dar un paso al costado... tanto conflicto, ataque y bronca hace que nos perdamos en el trabajo y que dejemos de atender lo que realmente hay que atender. Entre tanto ataque político e inestabilidad es imposible hacer nuestro trabajo”, dijo tras renunciar al cargo.

Marisol Peñafiel, Un año en el cargo

Inició el 4 de enero de 2018. Salió el 20 de enero de 2019, al día siguiente del asesinato de Diana Carolina Ramírez, en manos de su pareja de nacionalidad extranjera, hecho que ocurrió en plena calle y ante la mirada de policías y decenas de curiosos. En ese entonces, la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó en Twitter que se decidió por el reemplazo ante los repetidos desaciertos en su gestión. Actualmente es cónsul de Ecuador en Ipiales.

Galo Zamora, 5 meses en el cargo

Del 21 de enero al 27 de junio de 2019 en el cargo. Al renunciar agradeció al Presidente y a la ministra Romo. “Dios le pague por la oportunidad que me dieron de estar al frente de la Gobernación. Muchas gracias por haber confiado en mi, sin pedirles absolutamente nada, y me despido. Dejo la Gobernación y espero que la persona que viene venga a sumar, a unirse con las autoridades, no es el momento de peleas”, afirmó en rueda de prensa.

Álvaro Castillo, 1 de julio de 2019

Evaluará a los funcionarios que forman parte de la Gobernación. “No hay que temer nada. La gente que trabaja lo hace con mucha convicción y, la gente que cumple debe permanecer en sus cargos. No hay por qué pensar en cambios ni despidos, salvo que la evaluación no sea positiva”, puntualizó el Gobernador . La ministra María Paula Romo dio la bienvenida a Álvaro Castillo. “Va a traernos excelentes resultados en la zona”, precisó.