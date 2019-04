Bonilla: “Hay 3 denuncias y vamos a realizar una auditoría”

¿Su presencia obedece a la preocupación de la comunidad universitaria de Yachay Tech?. La preocupación no es solamente de la comunidad universitaria, sino de la población de Imbabura y también de la comunidad académica del país entero. La idea es tratar de que la universidad se consolide, que se fortalezca y cuando hay conflictos como estos, hay que procesarlos y no hay que ocultarlos.

“Los estudiantes exigimos transparencia y legalidad”

El presidente de la Asociacion de estudiantes de la universidad Yachay Tech, Adrián Padilla, antes de ingresar al salón donde estaban las autoridades, también se refirió al tema universitario preocupante.

Han salido supuestas denuncias, aseveró, en principio anónimamente, luego se sabe que lo hicieron oficialmente ante el CES y es por eso que la Senescyt está realizando este proceso de auditoría.

De parte de los estudiantes decimos que no tenemos competencia para confirmar o negar tales acusaciones, porque legalmente no podemos analizar si no tenemos los documentos, entonces no nos corresponde, expresó.

Lo que exigimos y lo hemos hecho ante las autoridades, es que se realice el proceso con transparencia y legalidad porque esto, de ser verdad, dañaría muy gravemente a la universidad Yachay Tech.